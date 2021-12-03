Сетевое издание|18+|Пятница|3 дек 2021|16:39
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Глас народа

«Похоже на колонию»: жительница Ухтинки показала местную школу

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В пятницу, 3 декабря, в рубрику «Глас народа» с криком души обратилась жительница села Ухтинка Бессоновского района, обозначившая проблему ветхости местной школы.

Она прислала в редакцию фотографии, на которых видно, что кирпичная кладка кое-где полуразрушена, опалубка по периметру здания разбита, игровые элементы, установленные рядом, и забор покрыты ржавчиной и частично сломаны. В целом одноэтажное строение смотрится неприглядно.

«На мнение родителей никто не обращает внимания, нас не слышат и не хотят! Почему наши дети должны учиться в таком ужасе? Это здание даже на школу не похоже! Наши дети недостойны хорошей школы, по вашему мнению? Примите срочные меры, нужен капитальный ремонт - это как минимум!» - написала сельчанка.

Комментируя ее пост, пользователи отметили: «Ужас какой!», «Похоже на колонию!», «Как вообще комиссии принимают сдачу школы перед учебным годом? Кто за это отписывается?», «Стиль лофт», «Как будто сараи какие-то».

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Гость||

опять раскачивают лодку... у нас сверхдержава... понятно?

Гость||

Навальный небось пост этот написал, больше некому, остальные все довольны в это стране.

Гость||

На какую такую колонию они там были что делали?

Гость||

Немного подшаманить монтажной пеной и это здание простоит ооо сколько.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он прислала
))))))) Дайте сначала редактору окончить школу.

Гость||

Сейчас главное сплотиться вокруг сильного президента.Ведь мы боремся против всего мира за духовность,скрепы и наш особый путь.

Имя: Гость
Комментарий:

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