«Похоже на колонию»: жительница Ухтинки показала местную школу

03.12.2021 | 16:14

В пятницу, 3 декабря, в рубрику «Глас народа» с криком души обратилась жительница села Ухтинка Бессоновского района, обозначившая проблему ветхости местной школы.

Она прислала в редакцию фотографии, на которых видно, что кирпичная кладка кое-где полуразрушена, опалубка по периметру здания разбита, игровые элементы, установленные рядом, и забор покрыты ржавчиной и частично сломаны. В целом одноэтажное строение смотрится неприглядно.

«На мнение родителей никто не обращает внимания, нас не слышат и не хотят! Почему наши дети должны учиться в таком ужасе? Это здание даже на школу не похоже! Наши дети недостойны хорошей школы, по вашему мнению? Примите срочные меры, нужен капитальный ремонт - это как минимум!» - написала сельчанка.

Комментируя ее пост, пользователи отметили: «Ужас какой!», «Похоже на колонию!», «Как вообще комиссии принимают сдачу школы перед учебным годом? Кто за это отписывается?», «Стиль лофт», «Как будто сараи какие-то».