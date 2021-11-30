Общество

Индекс пандемии: Пензенская область вновь в тройке худших

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Пензенская область вернулась в тройку наихудших регионов России по индексу пандемии. Об этом сообщил Telegram-канал «Региональная политика» во вторник, 30 ноября, проанализировав данные за минувшую неделю, с 22-го по 28-е число.

В целом по стране, по мнению авторов, индекс пандемии позволяет более уверенно говорить об улучшении ситуации: общее количество новых случаев заболевания коронавирусом упало на 7,9%.

«Сокращение числа новых случаев затронуло на этот раз подавляющее большинство - 73 региона», - говорится в материалах исследования. В их числе находится и Пензенская область.

Что касается числа выздоровлений, то регион продемонстрировал резкий рост.

«Активно старались выздоравливать три республики - Карачаево-Черкесия, Марий Эл и Алтай, а также Пензенская, Томская области и Ненецкий АО», - сообщается в материале.

Тем не менее это не позволило региону выйти из так называемой красной зоны, более того, область оказалась в числе наихудших.

«Заметно поменялся состав тройки наихудших регионов (по совокупности показателей числа новых и активных случаев и смертей от коронавируса). В ней осталась Республика Коми, а вместо Севастополя и Хакасии, где положение стало получше, в нее попали Воронежская и Пензенская области. Напротив, тройка самых благополучных регионов изменилась мало: в ней остались Дагестан и Татарстан, а место Чечни занял Кузбасс, хотя там были и негативные тенденции», - уточнили авторы.

Этой осенью Пензенская область не раз попадала в число субъектов РФ с одними из самых плохих показателей.

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Источник — t.me/regpol
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Гость||

«Активно старались выздоравливать..

Как это?????

Гость||

Даешь повсеместное введение QR-кодов! В транспорте, булошных и больницах!

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

Гость||

Гость писал(a):

«Активно старались выздоравливать..

Как это?????

Примерно как у Швейка : "..в роте Дауэрлинга больные перевелись. Все больные из его роты сидели в карцере.."

Гость||

"Контора пишет" - сказал Остап. Наверное многое зависит от того - как считать и кто считает.

Гость||

Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.

Гость||

Это возмутительно! — заорал одноглазый

Гость||

Гость писал(a):

Даешь повсеместное введение QR-кодов! В транспорте, булошных и больницах!
Проститутошные забыл.

Гость||

Синий петух бушует.

Гость||

"Пензенская область вновь в тройке худших" можно было оставить в такой редакции

Гость||

Гость писал(a):

Даешь повсеместное введение QR-кодов! В транспорте, булошных и больницах!
технически контроль сделать нельзя пока, как будет может и введут но это очень очень проблематично

Гость||

Когда же органы власти услышат тех, кто переболел без полож.пцр и таки признают их переболевшими и дадут медотвод от вакцинации и допустят на работу?

Гость||

да уж все переболели кто могли и всё мы в 3йке

Гость||

Позвольте, а по охвату прививкой тоже на третьем месте, где же логика, а?

Гость||

Это вы ещё Омикрон не видали.....

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Имя: Гость
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