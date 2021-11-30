Индекс пандемии: Пензенская область вновь в тройке худших

30.11.2021 | 09:52

Пензенская область вернулась в тройку наихудших регионов России по индексу пандемии. Об этом сообщил Telegram-канал «Региональная политика» во вторник, 30 ноября, проанализировав данные за минувшую неделю, с 22-го по 28-е число.

В целом по стране, по мнению авторов, индекс пандемии позволяет более уверенно говорить об улучшении ситуации: общее количество новых случаев заболевания коронавирусом упало на 7,9%.

«Сокращение числа новых случаев затронуло на этот раз подавляющее большинство - 73 региона», - говорится в материалах исследования. В их числе находится и Пензенская область.

Что касается числа выздоровлений, то регион продемонстрировал резкий рост.

«Активно старались выздоравливать три республики - Карачаево-Черкесия, Марий Эл и Алтай, а также Пензенская, Томская области и Ненецкий АО», - сообщается в материале.

Тем не менее это не позволило региону выйти из так называемой красной зоны, более того, область оказалась в числе наихудших.

«Заметно поменялся состав тройки наихудших регионов (по совокупности показателей числа новых и активных случаев и смертей от коронавируса). В ней осталась Республика Коми, а вместо Севастополя и Хакасии, где положение стало получше, в нее попали Воронежская и Пензенская области. Напротив, тройка самых благополучных регионов изменилась мало: в ней остались Дагестан и Татарстан, а место Чечни занял Кузбасс, хотя там были и негативные тенденции», - уточнили авторы.

Этой осенью Пензенская область не раз попадала в число субъектов РФ с одними из самых плохих показателей.