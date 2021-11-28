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Общество

В Пензенской области открыли третий центр грамотности

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В Пензенской области появился еще один центр грамотности. Третье по счету учреждение расположилось в Центральной библиотеке Заречного.

Церемония открытия состоялась 26 ноября, сообщает портал «Город Z».

Центр грамотности создал Всероссийский фонд «Тотальный диктант». Проект предполагает получение учреждением пакета современных изданий по русскому языку, культуре речи, книг по истории языка и законах его развития.

Партнерами центра в Заречном станут педагоги, писатели, поэты, журналисты. Под их руководством жители города смогут повысить свою грамотность на мастер-классах, встречах, квестах, курсах подготовки к Тотальному диктанту.

25 ноября подобный центр открылся в Кузнецке. Его создали на базе городской библиотеки имени А. Н. Радищева. 24-го числа центр грамотности распахнул свои двери в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Пензе.

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Источник — gorodz.info
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Центр грамотности создал Всероссийский фонд «Тотальный диктант».
))) Браво ! Открытием этого центра признается полный развал системы образования , которая выпускает безграмотных ! А памятник жертва ЕГЭ там не хотят установить ?)))

Гость||

)))Ликбез вернули! Ура! Это прорыв! А еще церковно-приходские школы.)))

Гость||

Помню, Василь Кузьмич повышал уже.

Гость||

Реформировали образование! Уже центры грамотности понадобились.

Гость||

Радуйтесь что, пока, не ЛикБезы...

Гость||

Гость писал(a):

церковно-приходские школы.
о вот их как рас и маловато

Гость||

Гость писал(a):

о вот их как рас и маловато
по вам заметно))

Гость||

Третий прорыв на дно! Из ада периодически стучат и власть прорывается сквозь новое дно! Думаю на могиле Иосифа Виссарионовича после всех свершений нынешних гвоздик резко по прибавиться.

Гость||

У нас неграмотных что ли много? Ужас! Чинки болтают не весть что, бещграмотно и косноязычно, а журналюги и того хуже, дожили!

Гость||

"Третье по счету учреждение расположилось в Центральной библиотеке Заречного"

Закрыли сначала библиотеку семейного чтения на Пр.Победы, вредители, а теперь что-то там открывают, гады, показуха и распил!

Имя: Гость
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