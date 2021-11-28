В Пензенской области открыли третий центр грамотности

28.11.2021 | 14:32

В Пензенской области появился еще один центр грамотности. Третье по счету учреждение расположилось в Центральной библиотеке Заречного.

Церемония открытия состоялась 26 ноября, сообщает портал «Город Z».

Центр грамотности создал Всероссийский фонд «Тотальный диктант». Проект предполагает получение учреждением пакета современных изданий по русскому языку, культуре речи, книг по истории языка и законах его развития.

Партнерами центра в Заречном станут педагоги, писатели, поэты, журналисты. Под их руководством жители города смогут повысить свою грамотность на мастер-классах, встречах, квестах, курсах подготовки к Тотальному диктанту.

25 ноября подобный центр открылся в Кузнецке. Его создали на базе городской библиотеки имени А. Н. Радищева. 24-го числа центр грамотности распахнул свои двери в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Пензе.