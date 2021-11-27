За день выписано почти полтысячи пензенцев, переболевших COVID-19

487 жителей Пензенской области, перенесших коронавирусную инфекцию, было выписано в пятницу, 26 ноября.
В тот же день 22 пациента с COVID-19 ушли из жизни. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В субботу, 27-го, стало известно о 380 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.
295 человек заболело в Пензе, 22 - в Кузнецком районе, 18 - в Пензенском, 11 - в Лунинском районах.
7 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Сердобском районе, 6 - в Пачелмском, по 5 - в Бессоновском районе и городе Заречном.
4 пациента - из Неверкинского района, 3 - из Тамалинского, по 1 - из Городищенского, Иссинского, Малосердобинского и Шемышейского районов.
В общей сложности с начала эпидемии в Пензенской области зарегистрировано 90 698 случаев COVID-19. За это время выздоровело 62 906 человек, скончалось 4 159.
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