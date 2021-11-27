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Общество

За день выписано почти полтысячи пензенцев, переболевших COVID-19

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487 жителей Пензенской области, перенесших коронавирусную инфекцию, было выписано в пятницу, 26 ноября.

В тот же день 22 пациента с COVID-19 ушли из жизни. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В субботу, 27-го, стало известно о 380 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

295 человек заболело в Пензе, 22 - в Кузнецком районе, 18 - в Пензенском, 11 - в Лунинском районах.

7 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Сердобском районе, 6 - в Пачелмском, по 5 - в Бессоновском районе и городе Заречном.

4 пациента - из Неверкинского района, 3 - из Тамалинского, по 1 - из Городищенского, Иссинского, Малосердобинского и Шемышейского районов.

В общей сложности с начала эпидемии в Пензенской области зарегистрировано 90 698 случаев COVID-19. За это время выздоровело 62 906 человек, скончалось 4 159.

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Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов

Гость||

Гость писал(а):

> Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт

> бюджета.

> Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

>

> Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном

> кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

>

> Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов

Комментарий мракобеса

Гость||

Гость писал(a):

Комментарий мракобеса
Так не комментируй,чушок...

Гость||

Места освобождают, новый штамм придумали уже... Этот сериал не кончится не когда, так и будут на дурачках бабки делать.

Гость||

Аж 487 человек пинком выгнали из больничек. Операция "барановирус" сворачивается?

Гость||

Выперли на долечивание, тьфу

Гость||

с положительным тестом не гонят) так что 10-14 Дней и Домой ) и очень Даж хорошо лечат)

Гость||

А год назад в этот же день тогда когда был опасный и быстро распростроняющийся вирус но не было вакцинки больных выявили 160 жителей области пензаинформ новостили.

Гость||

О! Наконец научились лечить!!!))))

Сразу столько выздоровели!

А говорят, что у нас оптимизация и пр. проблемы.

Могут, когда захотят!

Гость||

Чё, премии отменили?

Гость||

Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет. И после этого чему -то можно верить? Отнеситесь с пониманием, хорошие мои.

Гость||

Гость писал(a):

Пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет. И после этого чему -то можно верить? Отнеситесь с пониманием, хорошие мои.
Веришь ты, не веришь всем насрать, это твои проблемы.

Гость||

Ковид отдохнуть хочет, к встрече нового года готовится. А в январе, к гадалке не ходи, очередная волна шарахнет. Ковид послушный, как прикажут, так себя и ведёт.

Гость||

Гость писал(a):

Ковид отдохнуть хочет, к встрече нового года готовится. А в январе, к гадалке не ходи, очередная волна шарахнет. Ковид послушный, как прикажут, так себя и ведёт.
В Японии заявили , что ковид самоликвидировался?

Гость||

Дети в подвале играли в ковид,

Дворник чипирован был и привит.

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Имя: Гость
Комментарий:

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