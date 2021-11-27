За день выписано почти полтысячи пензенцев, переболевших COVID-19

27.11.2021 | 14:10

487 жителей Пензенской области, перенесших коронавирусную инфекцию, было выписано в пятницу, 26 ноября.

В тот же день 22 пациента с COVID-19 ушли из жизни. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В субботу, 27-го, стало известно о 380 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

295 человек заболело в Пензе, 22 - в Кузнецком районе, 18 - в Пензенском, 11 - в Лунинском районах.

7 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Сердобском районе, 6 - в Пачелмском, по 5 - в Бессоновском районе и городе Заречном.

4 пациента - из Неверкинского района, 3 - из Тамалинского, по 1 - из Городищенского, Иссинского, Малосердобинского и Шемышейского районов.

В общей сложности с начала эпидемии в Пензенской области зарегистрировано 90 698 случаев COVID-19. За это время выздоровело 62 906 человек, скончалось 4 159.