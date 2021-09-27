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Общество

Жители Пензенской области стали меньше любить ЗОЖ

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Пензенская область опустилась в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Данные в понедельник, 27 сентября, обнародованы РИА «Новости».

Эксперты подвели итоги 2020 года. Согласно им, жители Сурского края стали меньше проявлять любви к спорту и правильному питанию: регион опустился с 6-го места, которое занимал в 2019-м, на 8-е. Рейтинговый балл составил 75,6.

В первой десятке списка, помимо Пензенской области, оказались Республика Дагестан (94,7 балла), Чеченская Республика (91,4), Республика Адыгея (80,6), Кабардино-Балкарская Республика (79,5), Краснодарский край (78,9), Тамбовская (77,9), Рязанская (77,1), Ульяновская (74,7) области, Республика Ингушетия (74,6).

В 2018 году Пензенскую область назвали в числе регионов, где наиболее распространено ожирение. Расстройство питания и нарушение обмена веществ неизменно оказываются среди хронических заболеваний, выявляемых во время диспансеризации населения: они на втором месте после болезней сердечно-сосудистой системы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Кругом красно белое и дьюти все спиваються

Гость||

зачем любить этот ЗОЖ, прожигать свою жизнь впустую???????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

жители Сурского края стали меньше проявлять любви к спорту и правильному питанию:
И действительно, и почему это пензюки морды воротят от завалов на прилавках икорки красной да чёрной, от лосося да осетринки, от местной мраморной говядинки да хамона испанского, от коньяков да вин заморских? Налегают всё на картофан да макарошки, причём не из твёрдых сортов, горох да жмых стали в почёте на столах, самогон да порошковая отрава под видом вина. Испортился отчего то вкус у пензюков. Зажрались, одним словом. Так и передайте этим экспердам.

Гость||

Бежит спортсмен куда бежит зачем бежит, уж мозга нет а он бежит

Гость||

Оч. странно конечно. Учитывая обилие пивнушек по две разливайки в каждом доме и 1000 наименований бухла в каждом магазине, добавляя ко всему этому мак, кифиси и прочие бургерные. У каждого конечно свой выбор, но человек слаб и соблазны на каждом шагу формируют эту самую статистику

Гость||

Ай ай, как Вам земляки не стыдно! Столько здорового и Правильного для ЗОЖ питания в магазинах и на базаре. А вас все на дешёвое и с пальмой тянет! Расстраиыаете вы наше Правительство! Пора вам в столовую к вновь избранным депутатам в Златоглавую экскурсии делать, чтобы посмотрели как питаются Ваши избранники, именно ЗОЖ! Может быть и Вы у них так питаться и на такие как у них в ИХ Депутатской столовой цены научитесь олухи!

Гость||

Гость писал(a):

Бежит спортсмен куда бежит зачем бежит, уж мозга нет а он бежит
Пожуй пальму, попей пивной напиток, и не забудь протереть пролежни от дивана))

Гость||

Тут недавно давеча новый врио поздравлял машиностроителей, так он сказал что в Пензе промышленность круче чем в самой японии. А вы всю гордость за сурский край обрушили, своим не желанием жрать деликатесы.

Гость||

я люблю шауруму, которую делают приезжие граждане, вкусно, сытно, аппетитно, респектуха им, эт не то что с голодухи лыжами по снегу скрести или пот гонять летом

Имя: Гость
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