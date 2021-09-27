Жители Пензенской области стали меньше любить ЗОЖ

27.09.2021 | 12:30

Пензенская область опустилась в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Данные в понедельник, 27 сентября, обнародованы РИА «Новости».

Эксперты подвели итоги 2020 года. Согласно им, жители Сурского края стали меньше проявлять любви к спорту и правильному питанию: регион опустился с 6-го места, которое занимал в 2019-м, на 8-е. Рейтинговый балл составил 75,6.

В первой десятке списка, помимо Пензенской области, оказались Республика Дагестан (94,7 балла), Чеченская Республика (91,4), Республика Адыгея (80,6), Кабардино-Балкарская Республика (79,5), Краснодарский край (78,9), Тамбовская (77,9), Рязанская (77,1), Ульяновская (74,7) области, Республика Ингушетия (74,6).

В 2018 году Пензенскую область назвали в числе регионов, где наиболее распространено ожирение. Расстройство питания и нарушение обмена веществ неизменно оказываются среди хронических заболеваний, выявляемых во время диспансеризации населения: они на втором месте после болезней сердечно-сосудистой системы.