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Общество

Глава Пензы поздравил педагогов дошкольного образования

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В понедельник, 27 сентября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником.

«Значение вашего благородного труда невозможно переоценить. Вы открываете своим воспитанникам двери в страну счастливого детства, учите их добру и справедливости, умению дружить, помогать друг другу, способствуете развитию их талантов. Даря теплоту своих сердец, вы вносите большой вклад в становление личности каждого ребенка.

Могу с уверенностью сказать, что среди вас нет случайных людей, ведь в этой профессии остаются только самые достойные. Каждого из вас отличают огромная любовь к детям, безграничное терпение, мудрость и неиссякаемая энергия», - сказал Владимир Мутовкин.

Он выразил благодарность пензенцам, связавшим свою жизнь с дошкольным образованием, за их преданность делу и за нелегкий, но важный труд, внимательное, чуткое отношение к детям.

«Сердечно желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, счастья, оптимизма и вдохновения! Пусть работа всегда приносит радость, а улыбки и успехи ваших воспитанников станут для вас достойной наградой», - добавил в заключение Владимир Мутовкин.

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