В Заречном открытие ярмарочного сезона зависит от эпидситуации

22.09.2021 | 16:46

В Заречном планируют открыть ярмарочный сезон. Он может начаться 16 октября, если позволит эпидемическая ситуация.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на отдел развития предпринимательства и сферы услуг администрации города.

Пока принимаются заявки от коммерсантов из Заречного и Пензенской области, которые желают предложить свои товары горожанам.

Ярмарки хотят проводить по субботам на прежнем месте, на Озерской улице. Зареченцы смогут приобрести там свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, птицу, маринады и промышленные товары.

В Пензе ярмарочный сезон стартовал 11 сентября. Фермеры и представители сельхозорганизаций разместились на Юбилейной площади. Покупателей порадовали и культурной программой.