В Пензе ярмарка-презентация пройдет на Юбилейной площади

07.09.2021 | 10:37

В Пензе стартует ярмарочный сезон. Торговля товарами местных производителей начнется в ближайшие выходные, 11 и 12 сентября. Ряды будут работать с 9:00 на парковке у Юбилейной площади (в прошлом сезоне они располагались у ТРК «Коллаж»).

«Сельхозорганизации, кооперативы, фермерские хозяйства всех районов Пензенской области представят горожанам и гостям города местную продукцию в широком ассортименте», - рассказали в региональном минсельхозе.

Так, для пензенцев обещают привезти местные овощи и фрукты, картофель, свежую клубнику, землянику, малину, виноград. Также будут представлены молочная продукция, колбасные изделия, полуфабрикаты, изделия из мяса птицы, сахар, сыр, яйца, растительное масло (конопляное, кунжутное, рыжиковое), мед и продукция пчеловодства, кондитерские и хлебобулочные изделия, грибы, консервы.

Дачники смогут купить на ярмарке саженцы плодовых и ягодных культур, инвентарь, спецодежду, а гости города - местную сувенирную продукцию.

Во время ярмарки для покупателей по традиции организуют культурную программу.

«Работа районов области на ярмарке-презентации определена графиком. 11 сентября свою продукцию представят Каменский, Неверкинский, Никольский, Нижнеломовский, Бессоновский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский, Шемышейский, Спасский, Белинский, Иссинский, Лопатинский и Колышлейский районы Пензенской области», - добавили в минсельхозе.