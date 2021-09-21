В Пензенском районе браконьеры пытались добраться до барсука

В субботу, 18 сентября, сотрудники охотоуправления и работники регионального центра особо охраняемых природных территорий и акваторий во время рейда по Пензенскому району обнаружили нарушителей законодательства.
Мужчины окружили барсучью нору и раскапывали ее. Кроме того, для травли животного они использовали охотничью собаку.
На браконьеров составили протоколы.
«Барсук является особо ценным видом охотничьих ресурсов. За незаконную добычу зверя предусмотрен административный штраф до 4 000 рублей с возмещением причиненного вреда в размере 36 000 рублей за самца и 60 000 за самку», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
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