Жителей Пензенской области предупредили о ночных заморозках

17.09.2021 | 13:36

Ночью и утром субботы, 18 сентября, в Пензенской области местами прогнозируются заморозки до -2 градусов и туман. Об этом жителей региона предупредило региональное ГУ МЧС России.

Днем 18-го числа ожидается +11...+13 °C, 19-го - от +10 до +12, 20-го - +8...+10. В ночь на воскресенье будет +1...+3 °C, в понедельник - от +5 до +7.

Если 18 сентября в регионе будет дуть северный ветер, то 19-го он сменится на северо-восточный, а 20-го перейдет в сильный восточный.

Следующая неделя начнется с дождей.

Заморозки до -2 °C уже наблюдались в Пензенской области - 6 сентября.