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Общество

Жителей Пензенской области предупредили о ночных заморозках

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Ночью и утром субботы, 18 сентября, в Пензенской области местами прогнозируются заморозки до -2 градусов и туман. Об этом жителей региона предупредило региональное ГУ МЧС России.

Днем 18-го числа ожидается +11...+13 °C, 19-го - от +10 до +12, 20-го - +8...+10. В ночь на воскресенье будет +1...+3 °C, в понедельник - от +5 до +7.

Если 18 сентября в регионе будет дуть северный ветер, то 19-го он сменится на северо-восточный, а 20-го перейдет в сильный восточный.

Следующая неделя начнется с дождей.

Заморозки до -2 °C уже наблюдались в Пензенской области - 6 сентября.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заморозки до -2 °C уже наблюдались в Пензенской области - 6 сентября.
Не наблюдались в городе Пензе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прогнозируются заморозки до -2 градусов
Зачем пугать людей? Отопительный сезон вы уже начали.

Гость||

Дурачок комментирует

Гость||

У меня в квартире сейчас +21 °C. Не собираюсь притворно замерзать и ходить дома голым.

Гость||

Гость писал(a):

Это с какого рожна?
Ты дурачок?

Гость||

В прогнозе нет заморозков. Где они заморозки увидели? Что только не наплетешь, чтобы поскорее отопление дать.

Гость||

Дурачьё, вы ищите соринку в чужом глазу, то время, как сами сидите уже обосравшись!

Имя: Гость
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