Жителей Пензенской области предупредили о заморозках

05.09.2021 | 12:07

Ночью и утром в понедельник, 6 сентября, в Пензенской области местами ожидаются заморозки до –2 градусов. Об этом предупредили в гидрометцентре региона.

Днем 6-го числа синоптики прогнозируют переменную облачность, северо-западный умеренный ветер. Температура поднимется до +11…13 градусов.

Ранее стало известно, что похолодание в области связано с приходом североатлантического циклона. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал возвращение тепла в регионы Центральной России в третью и четвертую неделю сентября.

По его словам, во второй половине месяца стоит ждать температуры, на 0,5-1 градус превышающей среднестатистическую. В этот период в Сурский край придет бабье лето.