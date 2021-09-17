Воспитанники детского сада № 31 получили долгожданное тепло

17.09.2021 | 18:07

В этом году пензенскому дошкольному учреждению № 31 повезло: оно стало одним из первых, где включили отопление.

«Батареи уже начали прогреваться, снизу доверху теплые. Мы очень рады, что дали тепло», - отметила заведующая детским садом Наталья Егер.

До того момента температура в группах была +17 или +18 °С, затем поднялась до +20. Дети уже комфортно чувствуют себя в футболках, хотя раньше приходилось кутаться.

«Очень хорошо утеплились. Штанишки надели теплые, кофточки, чтобы дети не замерзали, и на ногах - носочки», - рассказала Наталья Егер.

Кроме того, воспитатели проводили танцевальные разминки, чтобы малыши согрелись.