Общество

МФО предлагает пензенцам помощь в экстренной ситуации

Печать

Для обычного потребителя рынок финансовых услуг стал более доступным. Банки создают новые условия и инструменты, благодаря которым обычный человек, даже не имея хорошей кредитной истории, может получить заем.

Существует масса ситуаций, когда деньги нужны срочно, но взять их неоткуда. Тогда на помощь приходят микрофинансовые организации на Финмаркет Zanimaem.kz, которые не требуют от заемщика большого количества справок и доказательств надежности. Обычно клиенты обращаются за помощью в случаях, когда:

- необходимо срочно вложить средства в бизнес-проект с хорошей окупаемостью;

- кто-то из близких людей нуждается в медицинской помощи;

- нужно приобрести товары по акционным скидкам и т. д.

В подобных случаях требуется оперативность. Банки обычно затрачивают много времени на проверку надежности заемщика и требуют подтверждения платежеспособности клиента. В итоге после рассмотрения информации, которую предоставил клиент, банк может отказать в помощи. В МФО кредит можно получить быстро, и практически в каждом отдельном случае организация идет навстречу клиенту.

Для получения кредита в МФО прежде всего нужно знать, что есть возрастные ограничения. Но они намного лояльнее, чем в банках: например, минимальный возрастной порог может быть от 19 лет, а максимальный - 70.

Оформить кредит можно не выходя из дома, достаточно иметь выход в Интернет для регистрации на ресурсе организации и введения необходимых данных о себе. После выбора способа получения финансового кредита и его суммы пользователю предлагается ввести свою цифровую подпись кодом, который поступит на телефон в СМС-сообщении.

Клиент должен ввести личную информацию о себе на странице организации: паспортные данные, место регистрации, место работы, образование, официальный доход в месяц, дополнительный доход. Некоторые МФО не требуют места работы клиента, а если и предлагают внести сведения о доходах, то не требуют справок с места работы. Условия могут стать более жесткими, если речь идет о большой сумме займа и если потребитель ранее не являлся клиентом организации.

Для тех заемщиков, которые исправно выплачивают кредиты, МФО может предложить более выгодные условия с пониженной ставкой или более длительным сроком кредитования.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте