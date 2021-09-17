МФО предлагает пензенцам помощь в экстренной ситуации

17.09.2021 | 15:34

Для обычного потребителя рынок финансовых услуг стал более доступным. Банки создают новые условия и инструменты, благодаря которым обычный человек, даже не имея хорошей кредитной истории, может получить заем.

Существует масса ситуаций, когда деньги нужны срочно, но взять их неоткуда. Тогда на помощь приходят микрофинансовые организации на Финмаркет Zanimaem.kz, которые не требуют от заемщика большого количества справок и доказательств надежности. Обычно клиенты обращаются за помощью в случаях, когда:

- необходимо срочно вложить средства в бизнес-проект с хорошей окупаемостью;

- кто-то из близких людей нуждается в медицинской помощи;

- нужно приобрести товары по акционным скидкам и т. д.

В подобных случаях требуется оперативность. Банки обычно затрачивают много времени на проверку надежности заемщика и требуют подтверждения платежеспособности клиента. В итоге после рассмотрения информации, которую предоставил клиент, банк может отказать в помощи. В МФО кредит можно получить быстро, и практически в каждом отдельном случае организация идет навстречу клиенту.

Для получения кредита в МФО прежде всего нужно знать, что есть возрастные ограничения. Но они намного лояльнее, чем в банках: например, минимальный возрастной порог может быть от 19 лет, а максимальный - 70.

Оформить кредит можно не выходя из дома, достаточно иметь выход в Интернет для регистрации на ресурсе организации и введения необходимых данных о себе. После выбора способа получения финансового кредита и его суммы пользователю предлагается ввести свою цифровую подпись кодом, который поступит на телефон в СМС-сообщении.

Клиент должен ввести личную информацию о себе на странице организации: паспортные данные, место регистрации, место работы, образование, официальный доход в месяц, дополнительный доход. Некоторые МФО не требуют места работы клиента, а если и предлагают внести сведения о доходах, то не требуют справок с места работы. Условия могут стать более жесткими, если речь идет о большой сумме займа и если потребитель ранее не являлся клиентом организации.

Для тех заемщиков, которые исправно выплачивают кредиты, МФО может предложить более выгодные условия с пониженной ставкой или более длительным сроком кредитования.