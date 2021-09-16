Общество

В Пензе арестовали счет владельца заводского здания

Печать

В Пензе наложили арест на расчетный счет 67-летнего предпринимателя, задолжавшего физическому лицу 9 млн руб.

Несколько лет назад некий гражданин выкупил одно из многоэтажных зданий завода для дальнейшей сдачи в аренду. Он получил строение в собственность, а деньги выплатил не в полном объеме.

Предприниматель получал стабильный доход от арендной платы, но долг гасить не собирался. Когда деньги попытались взыскать черед суд, он стал прибегать к хитростям: менять расчетные счета и место регистрации, передавать имущество во владение другим лицам. Однако это не помогло.

«Вначале подлежало аресту недвижимое имущество должника: пара земельных участков с домами и производственное помещение. А далее судебным приставом была проведена грамотная работа по установлению расчетного счета, на который приходят деньги арендаторов», - пояснили в УФССП.

На одном из интернет-сайтов обнаружилась информация о госконтракте на 13 млн руб., который заключили с должником, и его расчетном счете, на который ежемесячно вносилась арендная плата в размере 2 млн руб.

В итоге на счет наложили арест.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

"Некий гражданин", тьфу, пишите кто или совсем не пишити, пейсаки!

Гость||

А он партийный?

Гость||

Гость писал(a):

А он партийный?
А ты партийный?

Гость||

Гость писал(a):

А ты партийный?
Канэшна.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он получил строение в собственность, а деньги выплатил не в полном объеме.
А шо? Так можно было?!

Так и пол-города скупить можно...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

задолжавшего физическому лицу
А Вы говорите, что плохо живём...

У нас физические лица заводами владеют!.)

Гость||

Гость писал(a):

А ты партийный?
А Ты пойдёшь на выборы? Отдашь свой голос за самых честных и достойных? Думающих о народе и светлом будущем своей страны!!!

Гость||

История России.

Цари. Купцы торговали. Промышленники строили заводы.

СССР. Государство и торговало и строило заводы.

Россия 2000-2021. Заводы закрывают. Цеха выкупают и сдают в аренду.

Без царя и государства.

Гость||

Гость писал(a):

А Вы говорите, что плохо живём...
А ты меньше слушай болтовню.

Гость||

Гость писал(a):

Россия 2000-2021. Заводы закрывают.
Во всех развитых странах так. Посмотри например, США, Детройт знаменитый.

Гость||

Гость писал(a):

Отдашь свой голос за самых честных и достойных? Думающих о народе и светлом будущем своей страны!!!
Мне таких не надо, я таким не верю. Я проголосую за нормальных, дееспособных, неглупых.

Гость||

В развитых странах в третий мир переносят, а у нас страна 3го мира, не равняйте с развитыми

Гость||

А что это за завод распотрошили для аренды? ПО ЭРА или Пензмаш?

Гость||

Гость писал(a):

В развитых странах в третий мир переносят, а у нас страна 3го
У нас страна развитая и хорошая, не надо тут грязи. И всяякие потогонные производства нам тоже ни к чему тут.

Гость||

Чаво? Коррупция у нас развитая, эт да, остальное бензоколонка!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте