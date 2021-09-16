В Пензе арестовали счет владельца заводского здания

В Пензе наложили арест на расчетный счет 67-летнего предпринимателя, задолжавшего физическому лицу 9 млн руб.
Несколько лет назад некий гражданин выкупил одно из многоэтажных зданий завода для дальнейшей сдачи в аренду. Он получил строение в собственность, а деньги выплатил не в полном объеме.
Предприниматель получал стабильный доход от арендной платы, но долг гасить не собирался. Когда деньги попытались взыскать черед суд, он стал прибегать к хитростям: менять расчетные счета и место регистрации, передавать имущество во владение другим лицам. Однако это не помогло.
«Вначале подлежало аресту недвижимое имущество должника: пара земельных участков с домами и производственное помещение. А далее судебным приставом была проведена грамотная работа по установлению расчетного счета, на который приходят деньги арендаторов», - пояснили в УФССП.
На одном из интернет-сайтов обнаружилась информация о госконтракте на 13 млн руб., который заключили с должником, и его расчетном счете, на который ежемесячно вносилась арендная плата в размере 2 млн руб.
В итоге на счет наложили арест.
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"Некий гражданин", тьфу, пишите кто или совсем не пишити, пейсаки!