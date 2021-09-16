Озвучена средняя зарплата пензенских подростков, трудившихся летом

16.09.2021 | 10:32

208 пензенских подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были трудоустроены минувшим летом через городской центр занятости. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Рабочие места для трудолюбивых подростков были организованы в муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики.

Тема занятости детей на каникулах обсуждалась в среду, 15 сентября, в администрации Пензы. Было отмечено, что на работу помогали устроиться школьникам старше 14 лет. Деньги на их зарплату выделялись из городского бюджета и центра занятости.

При четырехчасовом рабочем дне средняя выплата на одного человека составила около 9 тысяч рублей в месяц.

Проблемой в трудоустройстве подростков является нежелание работодателей нести ответственность за несовершеннолетних сотрудников и значительное количество проверок со стороны надзорных органов. Поэтому теперь чиновники начнут договариваться с руководителями организаций о предоставлении детям рабочих мест за полгода до летней кампании, сообщили в пресс-службе мэрии.