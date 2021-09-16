Общество

На ул. Измайлова вспыхнул склад с отходами деревообработки

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В четверг, 16 сентября, очевидец в социальной сети «ВКонтакте» разместил снимок пожара на улице Измайлова. На фото - черный дым, клубы которого поднимаются за одноэтажными постройками.

ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 13:55. Горела кровля строения, а также отходы деревообработки. Площадь пожара составила 120 кв. м.

«На тушение привлекалось 4 единицы техники и 13 человек. Пострадавших нет», - рассказала начальник пресс-службы Анна Шупилова.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

16 августа на улице Энгельса в Пензе загорелся ангар, принадлежащий поставщику мебельной фурнитуры. В итоге пламя уничтожило крышу строения, общая площадь пожара составила 500 кв. м.

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Источник — фото 1 vk.com/sova_penza, фото 2 ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

костерочек и дымочек, любо глазкам

Гость||

А кто там рядышком жилье строить начал на уже освободившейся территории?

Гость||

Ты хочешь сказать, что и эту территорию готовят к сносу и застройке? Неплохой район получится!

Имя: Гость
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