На ул. Измайлова вспыхнул склад с отходами деревообработки

16.09.2021 | 15:01

В четверг, 16 сентября, очевидец в социальной сети «ВКонтакте» разместил снимок пожара на улице Измайлова. На фото - черный дым, клубы которого поднимаются за одноэтажными постройками.

ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 13:55. Горела кровля строения, а также отходы деревообработки. Площадь пожара составила 120 кв. м.

«На тушение привлекалось 4 единицы техники и 13 человек. Пострадавших нет», - рассказала начальник пресс-службы Анна Шупилова.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

16 августа на улице Энгельса в Пензе загорелся ангар, принадлежащий поставщику мебельной фурнитуры. В итоге пламя уничтожило крышу строения, общая площадь пожара составила 500 кв. м.