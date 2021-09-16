Автобусы ЛиАЗ успешно прошли испытания в Пензенской области

16.09.2021 | 10:55

Управление транспорта Пензенской области и эксклюзивный дистрибьютор одного из крупнейших отечественных производителей коммерческой техники «Группа ГАЗ» компания АО «ГК «Современные транспортные технологии» провели успешные испытания городских автобусов ЛиАЗ на маршрутах областного центра и Заречного.

Для тестирования региону предоставили низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 на газомоторном топливе.

Основные преимущества машины - большая вместимость (108 человек), в ней 28 сидячих мест и одно для пассажира в инвалидной коляске.

Безусловное требование текущих реалий - это доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Предоставленный на тестирование автобус отвечает этому запросу: он оснащен электропневматической системой с функцией наклона и подъема кузова («книлинг»), позволяющей колясочнику облегчить заезд по откидывающемуся на бордюр мостику-аппарели.

При этом остальные пассажиры в то же время беспрепятственно проходят в автобус. В нужный момент инвалид-колясочник может подать сигнал водителю, что нужно выйти, через специальное устройство в салоне.

Также низкий уровень пола по всему салону и возможность наклона будут удобны для пожилых людей, пассажиров с детскими колясками, велосипедами, объемным багажом.

Автобус соответствует современным стандартам по экологическим параметрам и минимизирует нагрузку на окружающую среду. Современный газовый двигатель ЯМЗ-53624 класса «Евро-5» мощностью 285 л/с обеспечивает высокую динамику и экономичность. Мотор рентабелен для перевозчиков, так как сокращает затраты на топливо на 40-60%.

Автобус оснащен климатической установкой тепло-холод мощностью 30 кВт, которая обеспечивает комфортные поездки как летом, так и зимой. Пять отопителей радиаторного типа, каждый мощностью 7,5 кВт, и конвектор на накопительной площадке, запитанные от системы охлаждения двигателя, создают дополнительную комфортную температуру воздуха в салоне при низких температурах воздуха.

Кроме того, в данной модели установлены современные системы информирования пассажиров: электронные рейсоуказатели, «бегущая строка», автоинформатор, работающий как в автоматическом, так и в ручном режиме; система контроля режима работы и отдыха водителя; системы мониторинга транспортного средства - ЭРА-ГЛОНАСС и ГЛОНАСС, система видеонаблюдения, автоматическая система пожаротушения.

В августе 2021 года автобус прошел тестовую эксплуатацию у крупнейших перевозчиков Пензы.

Транспортные предприятия высоко оценили ЛиАЗ. С 25 августа машины вышли на маршруты № 101 и 103 в Заречном.

Стоит отметить, что автобусы производства «Группы ГАЗ» подходят для любых моделей использования: в линейку входят машины малого, среднего, большого и особо большого классов на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество). Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы вместимостью от 19 до 201 человека.