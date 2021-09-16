Сетевое издание|18+|Четверг|16 сен 2021|11:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Общество

Автобусы ЛиАЗ успешно прошли испытания в Пензенской области

Печать

Управление транспорта Пензенской области и эксклюзивный дистрибьютор одного из крупнейших отечественных производителей коммерческой техники «Группа ГАЗ» компания АО «ГК «Современные транспортные технологии» провели успешные испытания городских автобусов ЛиАЗ на маршрутах областного центра и Заречного.

Для тестирования региону предоставили низкопольный автобус большого класса ЛиАЗ-529267 на газомоторном топливе.

Основные преимущества машины - большая вместимость (108 человек), в ней 28 сидячих мест и одно для пассажира в инвалидной коляске.

Безусловное требование текущих реалий - это доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Предоставленный на тестирование автобус отвечает этому запросу: он оснащен электропневматической системой с функцией наклона и подъема кузова («книлинг»), позволяющей колясочнику облегчить заезд по откидывающемуся на бордюр мостику-аппарели.

При этом остальные пассажиры в то же время беспрепятственно проходят в автобус. В нужный момент инвалид-колясочник может подать сигнал водителю, что нужно выйти, через специальное устройство в салоне.

Также низкий уровень пола по всему салону и возможность наклона будут удобны для пожилых людей, пассажиров с детскими колясками, велосипедами, объемным багажом.

Автобус соответствует современным стандартам по экологическим параметрам и минимизирует нагрузку на окружающую среду. Современный газовый двигатель ЯМЗ-53624 класса «Евро-5» мощностью 285 л/с обеспечивает высокую динамику и экономичность. Мотор рентабелен для перевозчиков, так как сокращает затраты на топливо на 40-60%.

Автобус оснащен климатической установкой тепло-холод мощностью 30 кВт, которая обеспечивает комфортные поездки как летом, так и зимой. Пять отопителей радиаторного типа, каждый мощностью 7,5 кВт, и конвектор на накопительной площадке, запитанные от системы охлаждения двигателя, создают дополнительную комфортную температуру воздуха в салоне при низких температурах воздуха.

Кроме того, в данной модели установлены современные системы информирования пассажиров: электронные рейсоуказатели, «бегущая строка», автоинформатор, работающий как в автоматическом, так и в ручном режиме; система контроля режима работы и отдыха водителя; системы мониторинга транспортного средства - ЭРА-ГЛОНАСС и ГЛОНАСС, система видеонаблюдения, автоматическая система пожаротушения.

В августе 2021 года автобус прошел тестовую эксплуатацию у крупнейших перевозчиков Пензы.

Транспортные предприятия высоко оценили ЛиАЗ. С 25 августа машины вышли на маршруты № 101 и 103 в Заречном.

Стоит отметить, что автобусы производства «Группы ГАЗ» подходят для любых моделей использования: в линейку входят машины малого, среднего, большого и особо большого классов на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество). Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы вместимостью от 19 до 201 человека.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте