Общество

В Пензе светомузыкальный фонтан завершает свою работу

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У пензенцев и гостей города есть всего несколько дней, чтобы посмотреть светомузыкальное шоу на Фонтанной площади.

Как сообщили в пресс-слубе администрации города, с 20 сентября планируется начать технические работы по подготовке фонтана к зимнему периоду. Его законсервируют для защиты коммуникаций и конструкции от погодных условий.

До конца текущей недели светомузыкальный фонтан будет работать по следующему графику:

- в динамическом режиме (со сменой водной картины) - с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 17:20, с 18:00 до 18:20, с 19:00 до 19:20, с 20:00 до 20:30;

- в стационарном режиме (без изменения картины) - с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:00, с 19:20 до 20:00, с 21:00 до 22:00;

- музыкальное шоу - с 20:30 до 21:00.

«При холодной погоде динамический режим заменяется на стационарный», - предупредили в мэрии.

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Гость||

Иван-коня дырявого уберите с исторической части города.

Президент России В.В.Путин подписывает книгу о жизни Ю.А.Гагарина для победителей олимпиады в Токио,а в Пензе национальный герой,герой Советского союза и дырявая лошадь одно и тоже.

Гость||

Из фонтана опять будут консервы делать? Сколько миллионов бюджетных денег опять "ОСВОЯТ"??!!

Гость||

Откачать воду из системы нажав кнопку тумблера-это технические работы по подготовке фонтана к зимнему периуду?Денег поди выделили прилично на раздербанивание.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2021 10:07|

Иван-коня дырявого уберите с исторической части города.

Да кто ж его уберёт? Он же памятник! Бескультурью, мздоимству по-пензенски! Как говорится, мило-не мило, деньги уплочены, извольте кушать! Убрать этот идиотизм.-это значит министру культуры признать свою профессиональную несостоятельность. Пока Курдова и Лузгин во власти этого не произойдёт, остаётся надеяться, что после выборов при формировании нового состава правительства области этим гражданам дадут пинка!

Гость||

Дался вам этот объект абстракционизма.Делать вам нечего.Стоит и стоит и хрен бы сним.Хлеба и воды не просит.А у некоторых какая то нездоровая навязчивая идея прослеживается.Дома наверное не всё впорядке?

Гость||

Гость писал(а):

> Дался вам этот объект абстракционизма.Делать вам нечего.Стоит и стоит и

> хрен бы сним.Хлеба и воды не просит.А у некоторых какая то нездоровая

> навязчивая идея прослеживается.Дома наверное не всё впорядке?

Юра, иди в пень со своим недотворчеством

Гость||

Гость писал(a):

навязчивая идея
Это не навязчивая идея,а мышленное уничтожение культурного кода наших детей. Они не должны знать истории и национальных героев.

Если бы стоял на этом месте пегас,то нет вопросов.

Гость||

Важно-неважно,неважно -важно,пегас-бекас.Отрубите ему голову.

Гость||

Гость писал(a):

Да кто ж его уберёт? Он же памятник! Бескультурью, мздоимству по-пензенски! Как говорится, мило-не мило, деньги уплочены, извольте кушать! Убрать этот идиотизм.-это значит министру культуры признать свою профессиональную несостоятельность. Пока Курдова и Лузгин во власти этого не произойдёт, остаётся надеяться, что после выборов при формировании нового состава правительства области этим гражданам дадут пинка!
Так весь бомонд шепчепся,что пластелин хочет подсидеть Курдову и занять её место. Вот тода знаменитые скульптуры её отца могут пострадать...

Гость||

В стране БЕДА! Вирус бескультурия страшнее других вирусов,от него никто не умирает,но выкашивает целые поколения.Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство. Этому масса исторических примеров.

Отсутствие морали приводит к деградации общества,культура убивается на глазах(дырявая лошадь с лицом Героя Советского союза Ю.А.Гагарина).

Это современная война в СМИ и культуре для расчеловечивания и разделения людей.

А запрос на духовность и нравственность в обществе есть.

Гость||

И как с этим жить дальше? Где еще можно простирнуться

Гость||

Где еще можно простирнуться

Езжай в засечное,там целый котлован с водой

Гость||

Фонтан заканчивает работу и начинается возведение саркофага над ним. За сколько миллионов в этот раз? В прошлом году саркофаг что-то там больше 2 млн.руб.стоил?

Имя: Гость
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