В Пензе светомузыкальный фонтан завершает свою работу

У пензенцев и гостей города есть всего несколько дней, чтобы посмотреть светомузыкальное шоу на Фонтанной площади.
Как сообщили в пресс-слубе администрации города, с 20 сентября планируется начать технические работы по подготовке фонтана к зимнему периоду. Его законсервируют для защиты коммуникаций и конструкции от погодных условий.
До конца текущей недели светомузыкальный фонтан будет работать по следующему графику:
- в динамическом режиме (со сменой водной картины) - с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 17:20, с 18:00 до 18:20, с 19:00 до 19:20, с 20:00 до 20:30;
- в стационарном режиме (без изменения картины) - с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:00, с 19:20 до 20:00, с 21:00 до 22:00;
- музыкальное шоу - с 20:30 до 21:00.
«При холодной погоде динамический режим заменяется на стационарный», - предупредили в мэрии.
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