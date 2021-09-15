Общество

В Кузнецке учеников переведут из гимназии на время ремонта

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В Кузнецке планируют обновить здание гимназии № 1. Муниципалитет уже передал необходимую информацию для включения в региональную программу капитального ремонта школ, создаваемую по поручению Президента РФ.

«Первым номером идет гимназия № 1. В этом году заказали и получили проектно-сметную документацию, она обошлась в 3,4 млн руб., поскольку здание является памятником истории. ПСД готова», - уточнил глава администрации города Сергей Златогорский. Его слова приводит пресс-служба мэрии.

Как только на федеральном или региональном уровне будет принято решение о финансировании, Кузнецк намерен претендовать на получение средств.

«Сразу хочу сказать, что ремонт будет тяжелый, дорогостоящий и длительный, поскольку предусмотрено оставить только фасады и остов. Как минимум один учебный год школа «посидит в гостях», - подчеркнул Златогорский.

В настоящее время в городе ремонтируют школу № 14. Работы в ней едва не были сорваны.

«Несмотря на то что конкурс провели еще весной, подрядчик к работам не приступил. Понимая, что ждать от него нечего, заказчик расторг с ним контракт, и в рамках этой суммы (более 5 млн рублей) была достигнута договоренность с городским подрядчиком», - пояснил мэр.

В школе на 80% завершены работы по восстановлению крыши. Кроме того, предстоит сделать локальный косметический ремонт, обновить электрику и систему отопления.

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