Жителям Зари в очередной раз пообещали отлов собак

14.09.2021 | 09:35

В микрорайоне Заря в Пензе после множества жалоб местных жителей проведут мероприятия по регулированию численности бродячих животных. Об этом сообщили представители городского управления ЖКХ в ответ на обращение, опубликованное в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Бегает целая свора, вчера утром муж шел на остановку, насчитал десять собак... Писали многие жители нашего микрорайона. Всем пришел один ответ, что в ближайшее время выезд будет по указанным адресам... А воз и ныне там. Прошло две недели!» - написала одна из жительниц микрорайона.

По ее словам, ходить по Заре боятся не только дети, но и взрослые. Свору часто видят у домов на улице Мозжухина и в 3-м Земляничном проезде.

Представители Управления ЖКХ Пензы сообщили, что в МУП по очистке города было направлено письмо о мероприятиях по отлову животных без владельцев в указанном месте их концентрации.

«О сроках проведения отлова жители могут быть проинформированы в МУП по очистке города по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 3в, тел. 93-00-69», - добавили чиновники.