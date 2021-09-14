Сетевое издание|18+|Вторник|14 сен 2021|11:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Общество

Жителям Зари в очередной раз пообещали отлов собак

Печать

В микрорайоне Заря в Пензе после множества жалоб местных жителей проведут мероприятия по регулированию численности бродячих животных. Об этом сообщили представители городского управления ЖКХ в ответ на обращение, опубликованное в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

«Бегает целая свора, вчера утром муж шел на остановку, насчитал десять собак... Писали многие жители нашего микрорайона. Всем пришел один ответ, что в ближайшее время выезд будет по указанным адресам... А воз и ныне там. Прошло две недели!» - написала одна из жительниц микрорайона.

По ее словам, ходить по Заре боятся не только дети, но и взрослые. Свору часто видят у домов на улице Мозжухина и в 3-м Земляничном проезде.

Представители Управления ЖКХ Пензы сообщили, что в МУП по очистке города было направлено письмо о мероприятиях по отлову животных без владельцев в указанном месте их концентрации.

«О сроках проведения отлова жители могут быть проинформированы в МУП по очистке города по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 3в, тел. 93-00-69», - добавили чиновники.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПООБЕЩАЛИ!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Клипсу нацепить, в попу поцеловать и выпустить, на том же месте.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.09.2021 10:21|

Клипсу нацепить, в попу поцеловать и выпустить, на том же месте.

И получить за это немалую денежку из бюджета!

Гость||

ГПЗ-24 утопает в диких собаках..неоднократно просили местн.администрацию решить вопрос отлова собака----НИКТО НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ РЕШАТЬ

Гость||

Выгнать директора этого МУПа вообще зажрались там. Много раз обращались..... Никаких действий нет! Одни обещания

Гость||

их кто расплодил-сами жители......

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте