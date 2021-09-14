Пензенцы порадовались теплым дням бабьего лета

14.09.2021 | 19:15

Дата церковного новолетия давно не совпадает со светским. В привычном календаре год начинается с 1 января, а в церковном каноне по старому стилю - 1 сентября, по новому - 14-го. Эта традиция сохранилась с XIII века.

«В допетровской Руси это был общегражданский Новый год, с которого начинался хозяйственный год, и пришло это к нам еще из Византии (Восточной Римской империи)», - пояснил первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.

В последний раз торжественный чин «летопроводства» был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I. Но по его же воле новый, 1700 год встретили уже 1 января. Церковный праздник ограничился молебном после литургии. В 1918-м большевики ввели в стране григорианский календарь, но традиция сохранилась.

«Историки говорят об экономике, о политике, мы говорим о смысловом содержании этого праздника. Именно с 1 сентября (по старому) или 14-го (по новому) начинается церковный круг богослужений», - отметил Николай Грошев.

По народным приметам в этот день возвращается тепло.

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