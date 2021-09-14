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Общество

Пензенцы порадовались теплым дням бабьего лета

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Дата церковного новолетия давно не совпадает со светским. В привычном календаре год начинается с 1 января, а в церковном каноне по старому стилю - 1 сентября, по новому - 14-го. Эта традиция сохранилась с XIII века.

«В допетровской Руси это был общегражданский Новый год, с которого начинался хозяйственный год, и пришло это к нам еще из Византии (Восточной Римской империи)», - пояснил первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.

В последний раз торжественный чин «летопроводства» был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I. Но по его же воле новый, 1700 год встретили уже 1 января. Церковный праздник ограничился молебном после литургии. В 1918-м большевики ввели в стране григорианский календарь, но традиция сохранилась.

«Историки говорят об экономике, о политике, мы говорим о смысловом содержании этого праздника. Именно с 1 сентября (по старому) или 14-го (по новому) начинается церковный круг богослужений», - отметил Николай Грошев.

По народным приметам в этот день возвращается тепло.

Погода осенью - как настроение у женщины: постоянно меняется, но в какой-то момент успокаивается. И наступает бабье лето. Многие ждут его с нетерпением. Это последний шанс насладиться согревающим солнцем, красотой природы.

Людмила Кившенко обожает гулять со своей дочерью. Женщины ждали, когда распогодится.

«Замечательно!» - сообщила Людмила.

Александра Увдова в плохую погоду времени зря не теряла, делала запасы на зиму и теперь со спокойной душой может наслаждаться осенними пейзажами.

«Ходим, гуляем, отдыхаем», - рассказала она.

Мужчины на Олимпийской аллее, в отличие от женщин, к погоде практически равнодушны. Все куда-то бежали, не замечая вокруг красоты.

«Я думаю, еще будет», - предположил молодой человек.

Однако в ближайшее время, по словам синоптиков, в городе ожидаются дожди, температура воздуха сначала понизится до +15 °С, а потом и до +8°С.

Появилась информация, что в Заречном отопительный сезон начнется раньше обычного из-за погодных условий. Власти Кузнецка тоже приняли решение сдвинуть сроки запуска системы теплоснабжения. Про Пензу пока ничего не известно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Бабье лето еще не наступило, оно будет.

Гость||

И здесь отметились. Прямо семимильными шагами влазят во все и вся.

Имя: Гость
Комментарий:

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