В Пензе торжественно завершился фестиваль «Кинометрия»

13.09.2021 | 18:28

Фестиваль «Кинометрия», который организовали «Ростелеком» и группа компаний «Территория жизни», подошел к концу. Площадку кинопоказа за время проведения посетили более 900 человек. Горожане смогли бесплатно посмотреть хорошие фильмы.

«Фестиваль «Кинометрия» подразумевает под собой просмотр фильмов на свежем воздухе, и он стал по-настоящему семейным праздником. Жителям нашего города очень понравился необычный формат мероприятия, ведь смотреть фильмы на свежем воздухе в приятной компании всегда интересно. Мы рассчитываем в следующем году провести второй кинофестиваль и сделать его более масштабным, более запоминающимся», - сообщил директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Просмотры фильмов проходили каждое воскресенье с 1 августа по 12 сентября в строящемся жилом комплексе «Лугометрия». Каждый кинопоказ - бесплатный попкорн, розыгрыш и подарки. Организаторы мероприятия говорят, это не финал, впереди еще много интересного. Фестиваль продолжится в следующем году.

«Площадка жилого комплекса «Лугометрия» будет использоваться и дальше, потому что 19 сентября здесь состоится «Территория чудес» - фестиваль циркового искусства, на который мы всех приглашаем. Площадка будет работать с 11:00. Вы сможете посмотреть цирковые номера, и Аскольд Запашный будет присутствовать в жюри, чтобы оценить лучшие и выбрать их на гала-концерт», - отметил директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Семью Зверевых на финальном кинопоказе наградили подарками за преданность фестивалю - они посмотрели все 7 фильмов.

«Наверное, мы самые стойкие, поэтому выиграли. Для Пензы новое направление, надо все попробовать», - пояснил Андрей Зверев.

В завершающий день фестиваля зрителям подготовили фаер-шоу.

На закрытии «Кинометрии» организаторы показали трогательный семейный фильм «Мой друг мистер Персиваль», предоставленный сервисом Wink.