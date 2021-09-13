«Ростелеком» устроил для пензенцев семь киновечеров

13.09.2021 | 15:59

Фестиваль «Кинометрия», который проходил в жилом комплексе «Лугометрия» в Пензе с 1 августа по 12 сентября, посетили более 900 пензенцев.

Организаторами кинопоказов выступили «Ростелеком» и ГК «Территория жизни». Каждое воскресенье на площадке нового микрорайона горожане демонстрировали отечественные и зарубежные фильмы из коллекции видеосервиса Wink.

12 сентября зрители посмотрели семейную драму «Мой друг мистер Персиваль» - трогательную экранизацию детской книги о дружбе мальчика и спасенного им пеликана. Перед началом сеанса организаторы фестиваля подарили зрителям красочное фаер-шоу.

«Ростелеком» наградил семью Зверевых, посетившую все семь кинопоказов. Директор Пензенского филиала Василий Русаков вручил постоянным участникам мероприятия камеру для домашнего видеонаблюдения и сертификат на бесплатный доступ к сервису Wink в течение трех месяцев.

«Нам очень понравились фильмы, которые мы посмотрели всей семьей. Все они учат доброте и любви. Спасибо «Ростелекому» за прекрасный воскресный досуг и подарки», - поделилась постоянный зритель «Кинометрии» Ирина Зверева.

«Фестиваль «Кинометрия» стал по-настоящему семейным праздником. Смотреть фильмы на свежем воздухе в приятной компании всегда интересно. Надеемся, что в следующем году мы проведем второй кинофестиваль и сделаем его еще более ярким и запоминающимся», - отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

«Кинометрия» предложила зрителям семь разножанровых фильмов: биографическую драму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», комедии «Маленькие секреты большой компании», «Мой брат - супергерой», «Дружить по-русски» и фильмы для молодежной аудитории «Поли», «Мой друг мистер Персиваль» и «Сестренка».