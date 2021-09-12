Воду в пензенском поселке ЗИФ пообещали дать в октябре

12.09.2021 | 09:57

Жителям поселка ЗИФ объяснили, почему были сорваны сроки запуска насосной станции. Соответствующий пост появился под обращением сельчан в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Согласно ответу представителя мэрии Пензы, дата сдачи объекта изменилась из-за того, что сместились сроки поставки оборудования. Ждать подачи ресурса жители ЗИФа могут после 10 октября.

«На данный момент в полном объеме проложен водопровод - 12,7 км трубопровода, установлены все 185 колодцев, смонтирована распределительная насосная станция, завершается строительство трех резервуаров, идут монтаж насосной станции подкачки и работы по электроснабжению насосных станций», - говорится в посте.

Планируется, что все завершится 10 октября. После этого требуется провести пусконаладочные работы.

Ранее жители поселка обратились к врио главы региона Олегу Мельниченко с просьбой взять под контроль подачу воды в населенном пункте. Они отметили, что ожидали появления ресурса 1 сентября, именно эта дата озвучивалась.

Сроки возведения насосной станции в ЗИФе неоднократно переносились. Так, экс-губернатор Иван Белозерцев пообещал жителям, что воду им подключат в сентябре 2020 года. Однако подрядчик, выигравший торги, не выполнил свои обязательства.

На объект зашли другие специалисты. Но темпы их работы также насторожили жителей поселка. В июле они отмечали, что присутствующие на объекте люди просто сидят.

Воды в поселке нет с момента его основания.