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Общество

Воду в пензенском поселке ЗИФ пообещали дать в октябре

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Жителям поселка ЗИФ объяснили, почему были сорваны сроки запуска насосной станции. Соответствующий пост появился под обращением сельчан в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Согласно ответу представителя мэрии Пензы, дата сдачи объекта изменилась из-за того, что сместились сроки поставки оборудования. Ждать подачи ресурса жители ЗИФа могут после 10 октября.

«На данный момент в полном объеме проложен водопровод - 12,7 км трубопровода, установлены все 185 колодцев, смонтирована распределительная насосная станция, завершается строительство трех резервуаров, идут монтаж насосной станции подкачки и работы по электроснабжению насосных станций», - говорится в посте.

Планируется, что все завершится 10 октября. После этого требуется провести пусконаладочные работы.

Ранее жители поселка обратились к врио главы региона Олегу Мельниченко с просьбой взять под контроль подачу воды в населенном пункте. Они отметили, что ожидали появления ресурса 1 сентября, именно эта дата озвучивалась.

Сроки возведения насосной станции в ЗИФе неоднократно переносились. Так, экс-губернатор Иван Белозерцев пообещал жителям, что воду им подключат в сентябре 2020 года. Однако подрядчик, выигравший торги, не выполнил свои обязательства.

На объект зашли другие специалисты. Но темпы их работы также насторожили жителей поселка. В июле они отмечали, что присутствующие на объекте люди просто сидят.

Воды в поселке нет с момента его основания.

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Гость||

хорошо не в мае...

Гость||

2024 года?

Гость||

Чо, как? Завыло уже БОЛОТО?

Гость||

Опять прокатят зифачей.

Имя: Гость
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