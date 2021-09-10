Общество

Зрителей 11 канала ждут сразу две премьеры

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Сразу две премьеры ждут зрителей 11 канала в ближайшие выходные. 11 и 12 сентября поклонников здорового образа жизни порадует известный спортивный журналист Владимир Тер-Казаров, который подготовил к эфиру свою новую программу. Она посвящена не профессиональным атлетам, которые ежедневно тренируются ради достижения высоких результатов и получения наград. Герои передачи «Спортивные люди» - рядовые пензенцы.

«Именно любители, энтузиасты, которые живут рядом с нами и показывают пример своим отношением к здоровому образу жизни - собственно, являются действительно светочами в спортивном мире. Но, еще раз повторюсь, любительском спортивном мире», - сообщил автор и ведущий программы «Спортивные люди» Владимир Тер-Казаров.

Всего запланировано 30 выпусков. Каждый из них будет посвящен тому или иному виду спорта. Среди первых - баскетбол и плавание.

«Помимо того что мы рассказываем о людях, мы еще стараемся зрителям донести, что все это возможно, все это доступно. Заниматься спортом в Пензе можно и нужно. Будем представлять, куда пойти, чтобы заняться тем или иным видом; спортобъекты, правила, история - такие интересные вставочки, чтобы у людей складывалась целостная картина», - отметил Владимир Тер-Казаров.

Другая премьера уик-энда - передача Людмилы Солдатовой «Культпросвет». В отличие от одноименной полутораминутной рубрики в утреннем канале «Проснись и пой!» программа стала продолжительнее и насыщеннее.

«Чего-то зрители не видят, не слышат, у них остается такое «рваное» представление о каком-то объекте, и восполнить это уже не было возможности. В 30-минутной программе сделать это гораздо легче, хотя, как показывает практика, и в 30-минутную не все умещается. Поэтому мы стараемся делать выжимку самого-самого», - рассказала автор и ведущая программы «Культпросвет» Людмила Солдатова.

В 17:10 состоится премьера программы «Спортивные люди». Следом за ней, в 17:30, выйдет новый «Культпросвет».

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

автор и ведущий программы «Спортивные люди» Владимир Тер-Казаров
Тер-Казаров совершил по молодости стратегическую ошибки ввязавшись в спорт. У него талант в другом.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Именно любители, энтузиасты, которые живут рядом с нами и показывают пример своим отношением к здоровому образу жизни - собственно, являются действительно светочами в спортивном мире. Но, еще раз повторюсь, любительском спортивном мире
Дмитрий Мотовилов известный любитель здорового образа жизни.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Герои передачи «Спортивные люди» - рядовые пензенцы.
Например пенсионеры с рынка на улице Тернопольской?

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