Лилия Чащина рассказала, почему закрылся корпус ДЮЦ «Звездный»

10.09.2021 | 14:24

На комиссии Пензенской гордумы, состоявшейся в четверг, 9 сентября, шла речь о судьбе здания детско-юношеского центра «Звездный».

«В этом году закрыли на консервацию учреждение дополнительного образования в районе улицы Рахманинова, где действовали бесплатные кружки по интересам для детей. Перед этим в здании был проведен капитальный ремонт за бюджетный счет. Почему мы допускаем закрытие бесплатных детских кружков, которые помогают профилактике негативного поведения?» - возмутился один из депутатов.

Начальник управления образования Пензы Лилия Чащина объяснила положение дел.

«Это здание является одним из корпусов учреждения дополнительного образования «Звездный». К моменту моего заступления на работу (это произошло в феврале 2021 года. - Прим. ред.) оно находилось в аварийном состоянии, проведение занятий с детьми в нем было невозможно. В связи с этим кружки и секции мы перевели в другие учреждения. К сожалению, в этом микрорайоне нет других учреждений, куда мы могли бы их вывести, поэтому часть их перешла в школы, часть - в основное здание «Звездного», - рассказала она.

Начальник управления образования подтвердила, что здание действительно законсервировано.

«Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Там требуется даже не капитальный ремонт, а реконструкция. К сожалению, программы реконструкции пока не существует - ни федеральной, ни областной. Но мы готовимся к тому, чтобы какие-то мероприятия провести», - обрисовала она перспективу.

Также Лилия Чащина пообещала предоставить все документы на ремонтные работы, которые были проведены в этом корпусе «Звездного».