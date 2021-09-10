Общество

Лилия Чащина рассказала, почему закрылся корпус ДЮЦ «Звездный»

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На комиссии Пензенской гордумы, состоявшейся в четверг, 9 сентября, шла речь о судьбе здания детско-юношеского центра «Звездный».

«В этом году закрыли на консервацию учреждение дополнительного образования в районе улицы Рахманинова, где действовали бесплатные кружки по интересам для детей. Перед этим в здании был проведен капитальный ремонт за бюджетный счет. Почему мы допускаем закрытие бесплатных детских кружков, которые помогают профилактике негативного поведения?» - возмутился один из депутатов.

Начальник управления образования Пензы Лилия Чащина объяснила положение дел.

«Это здание является одним из корпусов учреждения дополнительного образования «Звездный». К моменту моего заступления на работу (это произошло в феврале 2021 года. - Прим. ред.) оно находилось в аварийном состоянии, проведение занятий с детьми в нем было невозможно. В связи с этим кружки и секции мы перевели в другие учреждения. К сожалению, в этом микрорайоне нет других учреждений, куда мы могли бы их вывести, поэтому часть их перешла в школы, часть - в основное здание «Звездного», - рассказала она.

Начальник управления образования подтвердила, что здание действительно законсервировано.

«Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Там требуется даже не капитальный ремонт, а реконструкция. К сожалению, программы реконструкции пока не существует - ни федеральной, ни областной. Но мы готовимся к тому, чтобы какие-то мероприятия провести», - обрисовала она перспективу.

Также Лилия Чащина пообещала предоставить все документы на ремонтные работы, которые были проведены в этом корпусе «Звездного».

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Гость||

Кому нужны ваши дети? Из хорошего здания ДК Дзержинского и-то выкинули..

Гость||

подарите жрецам рпц!

Они всегда рады халявной недвижимости.

откроют там свой торговый центр, и родители будут приводить туда детей, готовить из них рабов Иеговы.

Гость||

Бывший кинотеатр Луч, где показывали фильмы и мультфильмы для детей на той же улице Рахманинова, отдали под церковь...Куда ни посмотри, кругом одни церкви уже...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К сожалению, в этом микрорайоне нет других учреждений
Через пару лет в микрорайоне возрастет детская преступность.

Гость||

Гость писал(a):

К сожалению, в этом микрорайоне нет других учреждений

Через пару лет в микрорайоне возрастет детская преступность

Она там не живет.

Гость||

Чащину гнать с должности!

Имя: Гость
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