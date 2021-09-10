Из-за трагедии в Ногинске отопительный сезон хотят начинать раньше

10.09.2021 | 09:36

На фоне трагедии в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек, депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить условия включения отопления.

Свое предложение парламентарий направила премьер-министру России Михаилу Мишустину. Вторыгина подчеркнула, что ЧП могло произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.

Народная избранница указала, что сейчас начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов тепла.

Елена Вторыгина обратилась к Мишустину с просьбой рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.

В Москве уже объявили о начале включения отопления в социальных учреждениях. «Соответствующая работа уже проводится», — отметил сообщил замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.