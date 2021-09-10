Общество

Из-за трагедии в Ногинске отопительный сезон хотят начинать раньше

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На фоне трагедии в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек, депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить условия включения отопления.

Свое предложение парламентарий направила премьер-министру России Михаилу Мишустину. Вторыгина подчеркнула, что ЧП могло произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.

Народная избранница указала, что сейчас начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов тепла.

Елена Вторыгина обратилась к Мишустину с просьбой рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.

В Москве уже объявили о начале включения отопления в социальных учреждениях. «Соответствующая работа уже проводится», — отметил сообщил замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Гость||

Скоро летом топить будут...

Гость||

Включай)))))))

Гость||

В Пензе весь город перекопан и конца этому не видно.Всё лето на Ленина не рыли , в сентябре трубы менять стали. В таких попыхах как бы беды не нажить , не хочется зимой без отопления сидеть.

Гость||

Ааааа,аааааа замерзаем.включайте отопление.не дайте повторить ногинск.

Гость||

И Ивана выпустить не забудьте.

Гость||

Из за чего в Ногинске взрыв произошел еще не выяснили, но близкие к ресурсникам депутаты уже лоббируют интересы свои кормильцев.

Гость||

Вексельберг поизрасходовался за лето отдыхая в поте лица своего. Надобно подмогнуть ему денюшкой.

Гость||

Как обычно включают отопление- бабье лето и "топим улицу"

Гость||

Эти буки никак не нажрутся....

Гость||

Всё значит подстроено. В Казани трагедия что бы охотников прижать, в Ногинске что бы сетевики баблище гребли больше. Многие в сентябре октябре будут платить как в морозы. Тьфу на плакаты и рожи на них.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить условия включения отопления
penzainform.ru писал(a):
Вторыгина подчеркнула, что ЧП могло произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.
Чушь! Ночью 8 сентября в Ногинске было +14°C. При такой температуре невозможно замёрзнуть внутри квартиры.

Гость||

Кратковременное похолодание и летом бывает. Давайте топить круглый год.)))

Гость||

Гость писал(a):

Кратковременное похолодание и летом бывает. Давайте топить круглый год.)))
Хватит им подсказывать!!!!

Гость||

Внимание вопрос: сколько родственников вторыгиной занимаются поставками энергоресурсов?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить условия включения отопления
О , у нас появился персональный спонсор ! Говорить про умственные способности депутатов бесполезно все и так видно.

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Имя: Гость
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