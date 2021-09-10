Из-за трагедии в Ногинске отопительный сезон хотят начинать раньше

На фоне трагедии в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек, депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить условия включения отопления.
Свое предложение парламентарий направила премьер-министру России Михаилу Мишустину. Вторыгина подчеркнула, что ЧП могло произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.
Народная избранница указала, что сейчас начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов тепла.
Елена Вторыгина обратилась к Мишустину с просьбой рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.
В Москве уже объявили о начале включения отопления в социальных учреждениях. «Соответствующая работа уже проводится», — отметил сообщил замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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Скоро летом топить будут...