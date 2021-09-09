Общество

Р. Хайров: Кадровый проект оправдал возложенные на него ожидания

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Наблюдательный совет кадрового проекта «Пензенская область - регион возможностей» во главе с генеральным директором ГК «Дамате» Рашидом Хайровым подвел итоги конкурса и определил 48 победителей.

Их имена были названы в четверг, 9 сентября, на торжественной церемонии награждения лидеров-победителей и закрытия конкурса. На ней перед участниками выступили временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор группы компаний «Дамате», председатель наблюдательного совета проекта Рашид Хайров.

Проект «Пензенская область - регион возможностей» впервые стартовал 23 июня. Его организатором стало правительство региона при поддержке АНО «Россия - страна возможностей». Цель проекта - выявление опытных, талантливых, перспективных управленцев, готовых работать в интересах Пензенской области. При этом для конкурсантов не было ограничений по профессиональной принадлежности, главные требования -наличие нужных компетенций и желание сделать жизнь региона лучше.

По мнению Рашида Хайрова, проект полностью оправдал возложенные на него ожидания.

«Уверен, что этот конкурс изменит жизнь каждого участника к лучшему. Новые знания, новый опыт, новые знакомства, партнерские связи - это залог успешного движения вперед. На старте мы неоднократно подчеркивали, насколько велики ожидания от этого конкурса, и могу сказать, что они полностью оправдались. Конкурс помог не просто отобрать мотивированных управленцев - он заложил высочайшие стандарты для дальнейшей кадровой работы органов государственной власти нашего региона», - подчеркнул он.

Заявки на участие в конкурсе «Пензенская область - регион возможностей» направили более 4 400 человек из 23 регионов России. В финал по итогам двух дистанционных отборочных туров были приглашены 222 человека. Участие в очной оценочной конференции приняли 169 финалистов, из них победителями стали 48 человек.

Все они пройдут обучение в ведущих вузах страны с зарубежными модулями. Лучшие будут зачислены в резерв управленческих кадров правительства Пензенской области с возможностью последующего назначения на государственную должность, а также получат ценные призы.

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