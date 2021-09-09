Не обмануть: в Пензе показали комплекс обработки бюллетеней

09.09.2021 | 18:31

Умную машину не обмануть, а значит, нельзя повлиять на итоги голосования, вбросив сразу несколько листов за того или иного кандидата. В избирательной комиссии Пензенской области продемонстрировали комплекс обработки бюллетеней.

Подобные технологии в регионе впервые опробовали 10 лет назад. Электронные урны, придуманные в московском университете имени Н. Э. Баумана, хорошо зарекомендовали себя на всех прошедших за тот период выборах.

«Скорость обработки бюллетеней и выведения протоколов довольно высокая. Те комиссии, которые используют данный комплекс, уже к 10-11 часам имеют готовый протокол и привозят его на сдачу в вышестоящую комиссию», - сообщил руководитель информационного центра избирательной комиссии Пензенской области Алексей Бурунов.

Особенность данного способа волеизъявления граждан заключается в том, что голосование продлится в течение трех дней. КОИБы станут отключать по ночам, предварительно сняв показания, при этом вынимать бюллетени из урны не будут. Утром представителю избирательного участка необходимо распечатать второй протокол и сравнить показания с предыдущим.

«Если данные расходятся по какой-либо причине, соответственно, избирательный комплекс полностью блокируется и через него голосовать нельзя - он не позволит провести голосование. Составляется акт, и весь участок уходит на ручной пересчет», - объяснил Алексей Бурунов.

В конце третьего дня распечатывается итоговый протокол с QR-кодом, который отправляют в центральную комиссию.

17, 18 и 19 сентября на территории региона свои двери распахнут 1 067 избирательных участков, на 110 из них используются данные комплексы. В Заречном - 25 аппаратов, 3 - в Бессоновском районе, остальные - в областном центре.

Распределяли электронные урны, исходя из явки. Там, где она ниже 1 000 человек, люди опустят бюллетени в обычные прозрачные ящики.