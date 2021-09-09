Общество

Не обмануть: в Пензе показали комплекс обработки бюллетеней

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Умную машину не обмануть, а значит, нельзя повлиять на итоги голосования, вбросив сразу несколько листов за того или иного кандидата. В избирательной комиссии Пензенской области продемонстрировали комплекс обработки бюллетеней.

Подобные технологии в регионе впервые опробовали 10 лет назад. Электронные урны, придуманные в московском университете имени Н. Э. Баумана, хорошо зарекомендовали себя на всех прошедших за тот период выборах.

«Скорость обработки бюллетеней и выведения протоколов довольно высокая. Те комиссии, которые используют данный комплекс, уже к 10-11 часам имеют готовый протокол и привозят его на сдачу в вышестоящую комиссию», - сообщил руководитель информационного центра избирательной комиссии Пензенской области Алексей Бурунов.

Особенность данного способа волеизъявления граждан заключается в том, что голосование продлится в течение трех дней. КОИБы станут отключать по ночам, предварительно сняв показания, при этом вынимать бюллетени из урны не будут. Утром представителю избирательного участка необходимо распечатать второй протокол и сравнить показания с предыдущим.

«Если данные расходятся по какой-либо причине, соответственно, избирательный комплекс полностью блокируется и через него голосовать нельзя - он не позволит провести голосование. Составляется акт, и весь участок уходит на ручной пересчет», - объяснил Алексей Бурунов.

В конце третьего дня распечатывается итоговый протокол с QR-кодом, который отправляют в центральную комиссию.

17, 18 и 19 сентября на территории региона свои двери распахнут 1 067 избирательных участков, на 110 из них используются данные комплексы. В Заречном - 25 аппаратов, 3 - в Бессоновском районе, остальные - в областном центре.

Распределяли электронные урны, исходя из явки. Там, где она ниже 1 000 человек, люди опустят бюллетени в обычные прозрачные ящики.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Ха ха ха

Гость||

А при чем здесь это , вбросы в Бессоновке ЗА Белозерцева осуществляли члены избирательной комиссии с этим как быть ? То что это была их инциатива с вбросом мало вериться. Вместо того что бы возбудить уголовное дело против Синюкова и прилюдно при присутствии желающих проверить его на полиграфе , ему после этого всероссийского скандала не было ни чего , более Панфилова его прикрыла что бы впредь народ не мог такого лицезреть ему перекрыли доступ к камерам видеонаблюдения и к ним могут получить доступ только специальные (прикормленные) наблюдатели.

Гость||

Гость писал(a):

А при чем здесь это , вбросы в Бессоновке ЗА Белозерцева осуществляли члены избирательной комиссии с этим как быть ? То что это была их инциатива с вбросом мало вериться. Вместо того что бы возбудить уголовное дело против Синюкова и прилюдно при присутствии желающих проверить его на полиграфе , ему после этого всероссийского скандала не было ни чего , более Панфилова его прикрыла что бы впредь народ не мог такого лицезреть ему перекрыли доступ к камерам видеонаблюдения и к ним могут получить доступ только специальные (прикормленные) наблюдатели.
Комментарий навальниста

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не обмануть, а значит, нельзя повлиять на итоги голосования
Когда кто-то влияет на итоги народного волеизъявления иначе как предательством это невозможно назвать. Это не обман, махинация, подтасовка или фальсификации. Это предательство народа. Предательство - самое большое преступление, которое может быть на Земле, и предатели должны быть наказаны.

Гость||

Хотите как в Минске?

Гость||

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.

Гость||

Верим

Имя: Гость
Комментарий:

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