Жительницу области наказали рублем за нецензурное оскорбление соседки

08.09.2021 | 15:44

В Пензенском областном суде рассмотрели дело о взыскании компенсации морального вреда за оскорбление неприличными словами.

Инцидент произошел в Кузнецке в сентябре 2020 года возле многоквартирного дома. Соседки поссорились, и одна из них дала другой нецензурные определения.

Обиженная женщина написала заявление на оппонентку. Мировой судья признал ту виновной в административном правонарушении и оштрафовал на 1 000 рублей.

Однако история на этом не закончилась. Оскорбленная горожанка не удовлетворилась решением судьи и потребовала взыскать с агрессивной соседки 10 000 рублей компенсации морального вреда.

«От оскорблений истица получила психологическую травму, которая сильно отражается на состоянии ее здоровья. Она переживает, поскольку оскорбления были публичными, рядом с ней находились люди, в том числе и ее внук. Используя выражения ненормативной лексики, ответчица унизила ее честь и достоинство, причинив ей сильные душевные страдания», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и определили сумму компенсации в размере 5 000 рублей. Именно ее и предстоит выплатить несдержанной на язык кузнечанке.

Ее такое решение не устроило, поэтому женщина подала апелляцию, которую оставили без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.