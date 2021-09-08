Общество

Жительницу области наказали рублем за нецензурное оскорбление соседки

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В Пензенском областном суде рассмотрели дело о взыскании компенсации морального вреда за оскорбление неприличными словами.

Инцидент произошел в Кузнецке в сентябре 2020 года возле многоквартирного дома. Соседки поссорились, и одна из них дала другой нецензурные определения.

Обиженная женщина написала заявление на оппонентку. Мировой судья признал ту виновной в административном правонарушении и оштрафовал на 1 000 рублей.

Однако история на этом не закончилась. Оскорбленная горожанка не удовлетворилась решением судьи и потребовала взыскать с агрессивной соседки 10 000 рублей компенсации морального вреда.

«От оскорблений истица получила психологическую травму, которая сильно отражается на состоянии ее здоровья. Она переживает, поскольку оскорбления были публичными, рядом с ней находились люди, в том числе и ее внук. Используя выражения ненормативной лексики, ответчица унизила ее честь и достоинство, причинив ей сильные душевные страдания», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и определили сумму компенсации в размере 5 000 рублей. Именно ее и предстоит выплатить несдержанной на язык кузнечанке.

Ее такое решение не устроило, поэтому женщина подала апелляцию, которую оставили без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.

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Гость||

У нас сосед всех материт такими словами, что уши вянут! Надо на него тоже в суд и взыскать тыщ 10!

Гость||

У нас бабуся одна материт всех кто ей неугоден-чаще всего детей!Доведет до слез любого!Люди просто не обращаются в суд!

Имя: Гость
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