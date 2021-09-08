Общество

В Пензе пройдет фестиваль циркового искусства с Аскольдом Запашным

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В воскресенье, 19 сентября, на площадке будущего жилого комплекса «Лугометрия» в Пензе, где летом проходили мероприятия на природе «Лугофест» и «Кинометрия», состоится фестиваль циркового искусства «Территория чудес».

Мероприятие уже стало традиционным и проводится третий год подряд. Его организатор - группа компаний «Территория жизни».

Для посетителей предусмотрены конкурсы, угощения и розыгрыши подарков. И взрослых, и юных почитателей циркового искусства ждут яркие выступления акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов и фокусников. Выступления будут проходить на соревновательной основе по разным номинациям, в каждой из которых будет объявлен победитель. Организован фонд для награждения коллективов, которые займут призовые места.

Для многих станет приятным сюрпризом участие в качестве хедлайнера Аскольда Запашного - художественного руководителя крупнейшего в Европе цирка - Большого московского. Выдающийся артист примет участие в профессиональной оценке конкурсных номеров, пообщается с гостями, проведет автограф- и фотосессию.

Событие такого масштаба - это важная часть развития микрорайона Арбеково и всего города Пензы, считают в группе компаний «Территория жизни». Радость общения на природе и веселые интересные выступления артистов - отличный способ провести выходной всей семьей.

Гостей фестиваля ждут 19 сентября на площадке у офиса продаж «Лугометрия» по адресу: г. Пенза, ул. Ульяновская, 91а (напротив ТЦ «Мега-Вектор»). Вход свободный. Начало в 12:00.

Приехать можно на автотранспорте или на бесплатном трансфере от офиса продаж ГК «Территория жизни» (ул. Генерала Глазунова, д. 7). Анонсы фестиваля публикуются в социальных сетях группы компаний «Территория жизни» и на сайте компании территорияжизни.рф. Подробности также можно узнать по телефону единого контактного центра +7(8412) 203-000.

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