Общество

В Пензе детей пригласили в школу-студию ансамбля «Зоренька»

Печать

В Пензе школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» приглашает мальчиков и девочек в возрасте 5-6 лет. Группу набирает педагог Валентина Александровна Демина. Ребят ждут занятия по хореографии, гимнастике, детской йоге и актерскому мастерству.

«Наша программа - комплексная. Через движение и танец мы в первую очередь развиваем мозг. Наряду с физическими данными прорабатываем эмоциональную сферу, повышаем стрессоустойчивость детей. Физические нагрузки важны для мышления и познавательной деятельности. В танце развивается внимание, память, воображение», - рассказала Валентина Демина.

Особое внимание в группе уделяют формированию коммуникативных навыков. Дети учатся общаться друг с другом (в том числе с ребятами противоположного пола) и со взрослыми. У них формируются навыки публичного выступления, а еще умение работать в коллективе и лидерские качества. Именно эти способности называют навыками будущего.

Валентина Демина - педагог высшей категории с 33-летним стажем, имеет среднеспециальное и два высших образования (педагогическое и психологическое). Она является победителем профессиональных конкурсов и обладателем дипломов как лучший постановщик хореографических номеров.

Занятия для детей 5-6 лет проходят дважды в неделю. Оплатить их можно с помощью сертификата ПФДО. Малышей ждут не только увлекательные тренировки с танцами, песнями и играми, но и многочисленные мероприятия.

«Мы обязательно вовлекаем в нашу деятельность родителей: организуем встречи, совместные поездки. Концертная деятельность начинается уже с первого года занятий, в мае мы проводим традиционный концерт «Маленькие, да удаленькие», - пояснила Валентина Демина.

В новогодние праздники для детей устраивают елочки и тематические спектакли. На 8 Марта они поздравляют мам во время праздничного концерта.

Занятия в группе уже идут. Запись по телефону 8-927-376-65-44 (В. А. Демина). Адрес МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина: проспект Победы, 41, телефон 55-93-13.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте