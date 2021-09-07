В Пензе детей пригласили в школу-студию ансамбля «Зоренька»

07.09.2021 | 13:41

В Пензе школа-студия хореографического ансамбля «Зоренька» приглашает мальчиков и девочек в возрасте 5-6 лет. Группу набирает педагог Валентина Александровна Демина. Ребят ждут занятия по хореографии, гимнастике, детской йоге и актерскому мастерству.

«Наша программа - комплексная. Через движение и танец мы в первую очередь развиваем мозг. Наряду с физическими данными прорабатываем эмоциональную сферу, повышаем стрессоустойчивость детей. Физические нагрузки важны для мышления и познавательной деятельности. В танце развивается внимание, память, воображение», - рассказала Валентина Демина.

Особое внимание в группе уделяют формированию коммуникативных навыков. Дети учатся общаться друг с другом (в том числе с ребятами противоположного пола) и со взрослыми. У них формируются навыки публичного выступления, а еще умение работать в коллективе и лидерские качества. Именно эти способности называют навыками будущего.

Валентина Демина - педагог высшей категории с 33-летним стажем, имеет среднеспециальное и два высших образования (педагогическое и психологическое). Она является победителем профессиональных конкурсов и обладателем дипломов как лучший постановщик хореографических номеров.

Занятия для детей 5-6 лет проходят дважды в неделю. Оплатить их можно с помощью сертификата ПФДО. Малышей ждут не только увлекательные тренировки с танцами, песнями и играми, но и многочисленные мероприятия.

«Мы обязательно вовлекаем в нашу деятельность родителей: организуем встречи, совместные поездки. Концертная деятельность начинается уже с первого года занятий, в мае мы проводим традиционный концерт «Маленькие, да удаленькие», - пояснила Валентина Демина.

В новогодние праздники для детей устраивают елочки и тематические спектакли. На 8 Марта они поздравляют мам во время праздничного концерта.

Занятия в группе уже идут. Запись по телефону 8-927-376-65-44 (В. А. Демина). Адрес МБОУДО ДШИ г. Пензы им. Ю. Е. Яничкина: проспект Победы, 41, телефон 55-93-13.