Пензенцам следует держать под рукой документы и «тревожный чемоданчик»

14.11.2024 | 13:37

Пензенцам следует быть готовым к любым неожиданностям, в том числе неприятным. И в случае их возникновения главное - не паниковать, а мыслить здраво. Об этом в четверг, 14 ноября, рассказал начальник отдела управления ГУ МЧС России по региону Владислав Баранов.

«Как правило, паника приносит гораздо больший ущерб, чем сама опасность, которая возникла или может возникнуть», - предупредил он в прямом эфире ЦУР.

Представитель МЧС рекомендовал держать на видном месте документы, которые могут потребоваться в различных ситуациях, а также сформировать «тревожный чемоданчик». В нем должен быть запас лекарств, начиная от обезболивающего и заканчивая жгутом, и набор продуктов, которые можно хранить длительное время.

По словам Владислава Баранова, у него самого целых два таких чемоданчика - дома и на работе.

Ранее специалисты МЧС рассказали, что должно входить в комплектацию «чемоданчика» как в облегченном, так и в полном варианте. Такой набор поможет выжить в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации.

Ранним утром 13 ноября Пензу атаковали 3 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Место их падения обнаружили на окраине города, в лесном массиве поселка Монтажного. Жертв и пострадавших нет, жилые дома не задело.