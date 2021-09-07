Пензенские спасатели вернулись с тушения лесных пожаров в Сарове

07.09.2021 | 09:38

В понедельник, 6 сентября, сотрудники аэромобильной группировки пензенского ГУ МЧС России, привлекавшиеся для тушения природного пожара на территории заповедника «Заповедная Мордовия» в городе Сарове Нижегородской области, а также их ульяновские коллеги убыли к местам постоянной дислокации.

Всего в родные регионы вернулись около 90 человек личного состава и 20 единиц техники.

Перед этим в Сарове состоялось торжественное построение общей группировки. Каждое подразделение было награждено благодарностями правительства Нижегородской области.

«Еще одна группировка пока остается на позициях. Проводится проливка тлеющих очагов, идет окарауливание», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пензенские спасатели - 35 сотрудников ведомства и 9 спецавтомобилей - отправились в Нижегородскую область 20 августа, чтобы усилить группировку МЧС России, ведущую борьбу с природными пожарами.

Ранее пензенские спасатели уже выезжали на тушение лесных пожаров в Сарове 7 августа. Тогда в состав группировки входило 50 человек личного состава и 10 единиц техники (автомобиль рукавный, пожарно-насосная станция, 2 автоцистерны, мобильный комплекс высокоманевренных пожарно-спасательных сил «Кирасир» и 4 единицы вспомогательной техники).