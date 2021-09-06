Дан старт общенародной дискуссии на портале «Доктрина будущего»

06.09.2021 | 09:00

Жителям Пензенской области предложили принять участие в обсуждении новой доктрины человечества, организованном на информационно-дискуссионном портале doktrina.info.

К диалогу пригласили журналистов, ученых и всех, кому небезразлична судьба России и всего мира. Обсуждение ведется по следующим темам: «Бог в Конституции - случай?», «Доктрина Создателя - последнее обращение к людям!», «Открытое обращение ученых».

На портале есть разделы статей и видео (доступны записи заседаний круглых столов, всероссийских научных форумов, интервью с экспертами). Можно задавать вопросы ученым (на портале или через электронную почту, адрес: info@doktrina.info) и получить на них ответы.

Кроме того, можно оставить заявку на участие в онлайн-конференции.

В Пензенской области портал поддерживает местное отделение межрегионального общественного движения содействия духовному развитию «Исток Руси» (зарегистрировано в Управлении Минюста России по Пензенской области 6.10.2020, ИНН организации: 5829005793, телефон +7 937 407 06 55, председатель - Александр Леонидович Калюжнов).

«Читайте статьи ученых о мироустройстве, эволюции, о пространстве как материи, энергии и информации, о природе и здоровье человека. Смотрите наши видеоматериалы. Наша позиция: люди всей земли, соединяйтесь в Боге!» - обратились к пензенцам представители местного отделения МОД «Исток Руси».