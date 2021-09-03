Пензенцы сдали тесты ГТО и проверили здоровье

03.09.2021 | 19:43

Определить индекс здорового образа жизни, измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, попробовать свои силы на тестах ГТО и к тому же получить сертификат на посещение бассейна - все это ждало посетителей дворца спорта «Буртасы». Там прошла акция «Жить активно - здорово!».

«Этот проект очень успешно реализуется в Пензе, мы его пропагандируем», - сообщила врач по медицинской профилактике центра общественного здоровья Татьяна Батракова.

Повышенный индекс массы тела - показатель риска хронических неинфекционных заболеваний. Чтобы избежать развития сахарного диабета, онкологии и сердечно-сосудистых болезней, важно его контролировать.

9 сентября пункт здоровья разместится в открытом бассейне в Ахунах, а 16-го и 23-го - во дворце спорта «Олимпийский». Сентябрьский цикл завершится 30-го числа в «Буртасах».