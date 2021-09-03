FITNESS WEEKEND: в Спутнике организовали спортивные выходные

03.09.2021 | 15:56

В последние выходные лета в Городе Спутнике состоялся спортивный мультифестиваль FITNESS WEEKEND.

Любители спорта несколько часов показывали зрителям всю красу мышц и силу воли.

FITNESS WEEKEND традиционно включил в себя сразу несколько открытых Кубков: по силовому двоеборью, жиму лежа, становой тяге, народному жиму и строгому подъему на бицепс. Особо отличившимся участникам организаторы имели право присваивать звания вплоть до кандидатов в мастера спорта.

Так как возможности Города Спутника позволяют спортсменам развернуться, здесь же провели открытые Кубки InMotion по волейболу, армрестлингу, пляжному футболу и футболу в формате «один на один».

Мероприятие получилось зрелищным, а спортсмены пообещали вновь принять в нем участие - уже через год, но все так же в Спутнике.