FITNESS WEEKEND: в Спутнике организовали спортивные выходные

В последние выходные лета в Городе Спутнике состоялся спортивный мультифестиваль FITNESS WEEKEND.
Любители спорта несколько часов показывали зрителям всю красу мышц и силу воли.
FITNESS WEEKEND традиционно включил в себя сразу несколько открытых Кубков: по силовому двоеборью, жиму лежа, становой тяге, народному жиму и строгому подъему на бицепс. Особо отличившимся участникам организаторы имели право присваивать звания вплоть до кандидатов в мастера спорта.
Так как возможности Города Спутника позволяют спортсменам развернуться, здесь же провели открытые Кубки InMotion по волейболу, армрестлингу, пляжному футболу и футболу в формате «один на один».
Мероприятие получилось зрелищным, а спортсмены пообещали вновь принять в нем участие - уже через год, но все так же в Спутнике.
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