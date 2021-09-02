В Пензе на празднике «Гагарин Fest» пройдет гонка луноходов

В субботу, 4 сентября, в Пензе стартует фестиваль космонавтики «Гагарин Fest», посвященный 60-летию первого полета в космос и приуроченный к Году науки и технологий.
Основной площадкой станет Дом офицеров, где будут работать несколько площадок: «Музей космонавтики», «Планетарий 360°», научное шоу «Открытый космос», а также выставка достижений ЦМИТ, на которой молодые инженеры представят свои технические проекты, посвященные освоению и изучению космоса.
На большом мастер-классе «Космическая робототехника» можно будет собрать собственного робота в виде лунохода и принять участие в гонке этих аппаратов.
Участникам фестиваля предложат также площадку «Астролектория», а астрономы-практики расскажут об основных вехах освоения космоса, о современных космических технологиях и о том, есть ли предел в изучении пространства вокруг Земли.
«Вход на все мероприятия свободный. Записаться можно по тел. 8(8412)25-16-84 либо на официальном сайте фестиваля https://gagarinfest.ru», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Через дорогу, за рынком, "луноходы" уже тренируются.