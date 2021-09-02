На 11 канале выйдет новый выпуск программы «Правовой взгляд»

02.09.2021 | 19:10

Программа, связанная с работой надзорных органов, необязательно должна быть сухой и понятной только определенному кругу лиц. Передача «Правовой взгляд» с участием сотрудников прокуратуры Пензенской области рассчитана на широкую аудиторию, так как затрагивает разнообразные проблемы - от жилищно-коммунального хозяйства до борьбы с распространением наркотических веществ.

«Программа идет 45 минут, у нас гость в студии, сотрудник пензенской прокуратуры выступает в качестве спикера, и сама программа разбавляется тематическими сюжетами», - рассказал ведущий программы «Правовой взгляд» Алексей Горелов.

Для него в новинку работать в таком формате. Ранее программу «Правовой взгляд» вел Александр Сботов.

«Впервые в жизни я оказался за колючей проволокой, и сразу меня отправили в колонию строгого режима», - отметил Алексей Горелов.

Зрители смогут не только узнать о текущей работе органов прокуратуры, но и задать вопросы сотрудникам надзорного органа. А главное - получить на них ответы.

Программа «Правовой взгляд» будет выходить каждую пятницу в 19:00. Новый выпуск - уже 3 сентября.