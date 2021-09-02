Общество

На 11 канале выйдет новый выпуск программы «Правовой взгляд»

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Программа, связанная с работой надзорных органов, необязательно должна быть сухой и понятной только определенному кругу лиц. Передача «Правовой взгляд» с участием сотрудников прокуратуры Пензенской области рассчитана на широкую аудиторию, так как затрагивает разнообразные проблемы - от жилищно-коммунального хозяйства до борьбы с распространением наркотических веществ.

«Программа идет 45 минут, у нас гость в студии, сотрудник пензенской прокуратуры выступает в качестве спикера, и сама программа разбавляется тематическими сюжетами», - рассказал ведущий программы «Правовой взгляд» Алексей Горелов.

Для него в новинку работать в таком формате. Ранее программу «Правовой взгляд» вел Александр Сботов.

«Впервые в жизни я оказался за колючей проволокой, и сразу меня отправили в колонию строгого режима», - отметил Алексей Горелов.

Зрители смогут не только узнать о текущей работе органов прокуратуры, но и задать вопросы сотрудникам надзорного органа. А главное - получить на них ответы.

Программа «Правовой взгляд» будет выходить каждую пятницу в 19:00. Новый выпуск - уже 3 сентября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

тут нет прав, зачем эти сказки?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Передача «Правовой взгляд» с участием сотрудников прокуратуры Пензенской области рассчитана на широкую аудиторию,
Прокуратура Пензенской области в анабиозе. С ней неинтересно снимать передачу для ТВ.

penzainform.ru писал(a):

так как затрагивает разнообразные проблемы - от жилищно-коммунального хозяйства до борьбы с распространением наркотических веществ.
А права наблюдателей на выборах? А повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт Белозерцевым почти на 30% одномоментно?

Имя: Гость
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