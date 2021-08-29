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Общество

В Пензе прошла юбилейная встреча ветеранов и сотрудников спецназа

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Юбилейная встреча. Ветераны и действующие сотрудники сил специального назначения и войск национальной гвардии собираются в конце августа уже 25 лет подряд.

Олег Жиляков не любит говорить об операциях, в которых ему довелось поучаствовать за годы службы.

«Изначально хотел попасть в спецназ. Попал. Подписал контракт, поехал в командировку, еще одну, еще одну. А потом, когда воинскую часть расформировали, я оказался здесь. Пример был перед глазами в детстве. Это запало и осталось», - поделился боец.

На таких мероприятиях краповые береты вспоминают годы службы, чествуют тех, кто в настоящее время стоит на страже интересов государства.

Отличившихся бойцов наградили медалями. Собравшиеся не забыли и о погибших товарищах, возложили цветы к монументу павшим в локальных войнах. На памятных досках высечены имена бойцов, не вернувшихся из горячих точек.

После мероприятия в сквере у «Афганских ворот» люди в форме двинулись дальше.

«Запланировано у нас уже. Мы едем на кладбище, обязательно возлагаем цветы на могилы павших воинов, которых много. И мы всех помним», - рассказал руководитель ветеранской ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» в Пензе Андрей Цыцонков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в сквере у «Афганских ворот»
А сквера больше и нет. Общественное пространство уничтожено под ноль.

penzainform.ru писал(a):

к монументу павшим в локальных войнах
Там ещё и 5 очередь расширения комплекса намечается.

Гость||

Видно что на этом массовом мероприятии все взрослые и дети без масок. Куда смотрит полиция?

Гость||

Попы везде...

Имя: Гость
Комментарий:

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