В Пензе прошла юбилейная встреча ветеранов и сотрудников спецназа

Юбилейная встреча. Ветераны и действующие сотрудники сил специального назначения и войск национальной гвардии собираются в конце августа уже 25 лет подряд.
Олег Жиляков не любит говорить об операциях, в которых ему довелось поучаствовать за годы службы.
«Изначально хотел попасть в спецназ. Попал. Подписал контракт, поехал в командировку, еще одну, еще одну. А потом, когда воинскую часть расформировали, я оказался здесь. Пример был перед глазами в детстве. Это запало и осталось», - поделился боец.
На таких мероприятиях краповые береты вспоминают годы службы, чествуют тех, кто в настоящее время стоит на страже интересов государства.
Отличившихся бойцов наградили медалями. Собравшиеся не забыли и о погибших товарищах, возложили цветы к монументу павшим в локальных войнах. На памятных досках высечены имена бойцов, не вернувшихся из горячих точек.
После мероприятия в сквере у «Афганских ворот» люди в форме двинулись дальше.
«Запланировано у нас уже. Мы едем на кладбище, обязательно возлагаем цветы на могилы павших воинов, которых много. И мы всех помним», - рассказал руководитель ветеранской ассоциации «Братство краповых беретов «Витязь» в Пензе Андрей Цыцонков.
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penzainform.ru писал(a):А сквера больше и нет. Общественное пространство уничтожено под ноль.
penzainform.ru писал(a):Там ещё и 5 очередь расширения комплекса намечается.