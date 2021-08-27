Общество

Николай Кузяков выступил на международном форуме в Тюмени

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Пензенский бизнесмен, учредитель кондитерской компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков принял участие в международном форуме «Слет успешных предпринимателей», который прошел в Тюмени с 20 по 22 августа.

В форуме, помимо российских предпринимателей, участвовали представители 16 стран. Работа шла на пяти площадках: «Международное предпринимательство», «Молодежное предпринимательство», «Креативные индустрии», «Цифровизация» и INNOWEEK, площадке для привлечения инвестиций.

Спикеры-предприниматели поделились с участниками форума множеством креативных идей, предложили различные технологии в решении задач, разобрали схемы выходов из различных ситуаций, дали советы по развитию международного бизнеса.

Николай Кузяков выступил на международном форуме по теме «Международные продажи» и «Систематизация бизнеса». В частности, он поделился секретом того, как настроить управление, чтобы бизнес работал без постоянного контроля руководителя.

«Форум «Слет успешных предпринимателей» стал уникальной площадкой для общения и обмена опытом предпринимателей со всех регионов России и зарубежья, предоставив широкие возможности для установления новых партнерских отношений и деловых связей. Участники получили бесценные знания и опыт, которые им помогут развивать бизнес и управлять им максимально эффективно», - поделился впечатлениями Николай Кузяков.

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