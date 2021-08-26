В Пензе на форуме InnoMed-2021 представили новинки медтехники

26.08.2021 | 14:47

В четверг, 26 августа, в Пензе, в технопарке «Рамеев», открылся всероссийский форум InnoMed-2021 - одно из самых значимых событий в области медицинской промышленности Приволжского федерального округа.

Основной темой форума стала ортопедия. Гости мероприятия осмотрели выставку инновационных проектов и достижений предприятий в сфере медицинской промышленности, приняли участие в работе секций (всего их 10), круглых столов, научно-практических конференций, экспертных сессий, семинаров, реалити-тренинга, и питч-сессий.

«В седьмой раз на Пензенской земле проводится такой форум, и здесь, наверное, была заложена понятная идеология о том, что Пенза должна не только ездить на подобные мероприятия, которые проходят в Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в других регионах, но и сама организовывать форумы, чтобы привлекать потенциальных инвесторов, показывать свой потенциал.

Мы видим этот форум как одну из ключевых площадок, на которой можем не только продемонстрировать свои возможности, но и предложить зайти к нам с инвестиционными проектами», - отметил врио губернатора Олег Мельниченко.

По его словам, несмотря на скованный режим, обусловленный эпидситуацией, мероприятие позволяет продемонстрировать огромный потенциал, который содержится в биомедицинском кластере.

«Наверное, можно с гордостью сказать, что по целому ряду направлений мы не уступаем, а где-то даже идем впереди наших зарубежных коллег. Я считаю, что у нас есть прекрасные возможности для международного сотрудничества, которые, несомненно, должны быть реализованы», - высказался он, поблагодарив Минпромторг РФ и Роспатент за плотную работу, проводимую с пензенскими производителями.

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак отметил в свою очередь, что за годы существования форум стал очень важной межведомственной площадкой и точкой роста для медицинской промышленности России.

«Несмотря на то что пандемия окончательно еще не побеждена, можно с уверенностью сказать, что она стала стимулом для развития нашей промышленности. Сегодня мы можем быть твердо уверенными в том, что, если и дальше будут возникать похожие трудности, мы сможем вместе их преодолеть. Большое спасибо за организацию форума. Мы приложим все усилия для того, чтобы оказывать вам всяческую поддержку», - обратился он к участникам.

В рамках форума были заключены различные соглашения. В частности, Олег Мельниченко и руководитель Роспатента Григорий Ивлиев подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией, предусматривающее содействие созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности.

«Если есть изобретения, есть модели, это означает, что создается производство мирового уровня. Мы выдаем патенты только на то, что обладает признаком мировой новизны. Мы видим, что здесь и из Пензы, и из других городов России представлены передовые технологии, которые будут служить человеку», - высказал мнение о мероприятии Григорий Ивлиев.

Аналогичную работу вели и другие участники форума. К примеру, было подписано соглашение о сотрудничестве между медицинским промышленным парком Республики Татарстан «Фарммедполис» и Центром кластерного развития Пензенской области.

«Пензенскую область и Республику Татарстан объединяют крепкие партнерские отношения. Данное соглашение выступает логичным продолжением развития сотрудничества двух регионов с фокусом на такую стратегически важную на сегодняшний момент сферу, как здравоохранение. Соглашение заключается в целях содействия производству отечественных высокотехнологических медицинских изделий, новых высокотехнологичных медицинских изделий, новых материалов, продукции и услуг медицинского назначения, а также получения синергетического эффекта от взаимодействия организаций по сопутствующим направлениям партнерства», - пояснил генеральный директор «Фарммедполис РТ» Альберт Гайфуллин.

Форум InnoMed-2021 продлится два дня и в дальнейшем станет международным. Уже принято знаковое решение о создании в Пензе Поволжского филиала Российской государственной академии интеллектуальной собственности.