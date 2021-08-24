В Кузнецке «нехороший» сквер отдадут под застройку

24.08.2021 | 08:27

В Кузнецке на месте сквера, где регулярно отдыхают нарушители порядка, предложили построить дом. Соответствующую идею озвучил во время планерки в понедельник, 23 августа, глава городской администрации Сергей Златогорский.

«По Осипенко, 53Б. Так и будет: мы с пионерами уберем, ребята покурят, посидят, выпьют. Это будет вечный бой. Вы посмотрите-ка, не посадить ли нам туда дом. По сетям посмотрите, по земле. Построим дом, люди пусть там живут, школа рядом, детсады. Может быть, таким образом решим вопрос. В этом сквере что ни сделай, порядка не будет. Там надо постоянный пост полиции ставить, и то вряд ли поможет, мне кажется», - поделился размышлениями мэр.

По его словам, место перспективное для застройщиков. Там может быть построена пяти- или девятиэтажная «свечка».

«И будет хорошо», - резюмировал Златогорский.

Постоянные проблемы с благоустройством есть и на территории недалеко от крупного строительного магазина.

«Я с утра проехал: что убрались, что не убрались», - констатировал глава администрации.