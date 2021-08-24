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Общество

В Кузнецке «нехороший» сквер отдадут под застройку

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В Кузнецке на месте сквера, где регулярно отдыхают нарушители порядка, предложили построить дом. Соответствующую идею озвучил во время планерки в понедельник, 23 августа, глава городской администрации Сергей Златогорский.

«По Осипенко, 53Б. Так и будет: мы с пионерами уберем, ребята покурят, посидят, выпьют. Это будет вечный бой. Вы посмотрите-ка, не посадить ли нам туда дом. По сетям посмотрите, по земле. Построим дом, люди пусть там живут, школа рядом, детсады. Может быть, таким образом решим вопрос. В этом сквере что ни сделай, порядка не будет. Там надо постоянный пост полиции ставить, и то вряд ли поможет, мне кажется», - поделился размышлениями мэр.

По его словам, место перспективное для застройщиков. Там может быть построена пяти- или девятиэтажная «свечка».

«И будет хорошо», - резюмировал Златогорский.

Постоянные проблемы с благоустройством есть и на территории недалеко от крупного строительного магазина.

«Я с утра проехал: что убрались, что не убрались», - констатировал глава администрации.

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Гость||

А мож и парк Белинского в Пензе так? Там тоже подозрительных личностей много околачивается... И место для застройщиков перспективное...

Гость||

Это его жена пельмень опять что ли надоумила?

Гость||

Позорище- застраивать скверы жильём. Это нарушение федерального законодательства. Где главный архитектор Пензенской области и прокуратура. Стыдно.

Гость||

как где? на месте, ежемесячно получают заработную плату

Гость||

Сквер это

Благоустроенная и озелененная территория внутри городской застройки. По сути это площадь, но с травкой, кустарниками и деревьями. Создаются такие кусочки природы для отдыха пешеходов. Часто в скверах размещают уличные тренажеры, детские площадки и, конечно же, скамейки, иначе это будет уже лужайка. Скверы самые маленькие по размерам среди всех природных объектов, имеют площадь до 5 Га.

Гость||

Другану Кириллову по застройку, как раз это место

Гость||

У него прям навящая идея застроить стадионы и скверы.

Гость||

Теперь конкретные рекомендации. Если речь идет об угрозе зеленым насаждениям, первое, что нужно сделать – выяснить, это сквер или не сквер? Для этого надо зайти на сайт региональной геоинформационной системы. Там на карте обозначены зеленые насаждения общего пользования (ЗНОП) и внутриквартальные зеленые насаждения. Если интересующий участок подпадает под эти категории, причем в существующих границах, то все в порядке, на данный момент он защищен от вырубки.

Гость||

Так вон оно че!!!

А я то все думал, почему Арбековские сады застроили?! Там пили оказывается! А на ипподроме лошади курили однозначно!

Гость||

Кирилов строит на халявных участках с коммуникациями . Если подобные участки заняты , там случайно горят «ветхие» здания . Совпадение ?

Имя: Гость
Комментарий:

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