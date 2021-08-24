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Общество

Срок открытия Чугунного моста в Кузнецке снова перенесли

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Сроки сдачи путепровода на Стекловской улице в Кузнецке вновь перенесли. Горожане этому не удивились.

Изначально Чугунный мост планировали сделать за лето. Однако объект оказался технически сложным, ремонт затягивался.

Кузнечане неоднократно жаловались на закрытый для движения мост в группе города соцсети «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко. В администрации города отреагировали на жалобы, пояснив, что с подрядчиком ведется претензионная работа. Планировалось, что ремонт завершится к сентябрю.

Однако горожане засомневались в этом.

«От администрации только пустые обещания. Обещают к 1 сентября, но, судя по тому, что там никаких работ не производится, ничего к этой дате сделано не будет. Опять сказки будут сочинять», - написал подписчик в Instagram-аккаунте Мельниченко.

На сообщение ответил представитель администрации Кузнецка, отметив, что власти прилагают максимум усилий для завершения ремонта.

«Вопрос на контроле, с подрядчиком ведется претензионная работа. В течение ближайшего месяца работы будут завершены», - заверил он.

«Что и следовало ожидать», - последовал ответ подписчика.

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Гость||

А неустойку с подрядчика не взыскивали по суду или так было задумано заранее?

Требуются бополнительные средства бюджета?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Изначально Чугунный мост планировали сделать за лето. Однако объект оказался технически сложным, ремонт затягивался.
А что миллионный проект на ремонт не предусматривал все технические сложности?

Опять одни отговорки для оправдания некомпетентности.

Гость||

А подрядчик разве не банкрот ещё?

Гость||

Гость писал(a):

Опять одни отговорки для оправдания некомпетентности.
А если все компетентны,то...?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

От администрации только пустые обещания. Обещают к 1 сентября, но, судя по тому, что там никаких работ не производится, ничего к этой дате сделано не будет.
Кого уже уволили, кого арестовали ? Где проходят конфискации ???? По Бакунинскому мосту уголовные дела уже заведены? Списки к задержаниям и увольнениям уже готовы ????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако объект оказался технически сложным, ремонт затягивался.
да вы что??? перед ремонтом на мост даже и не смотрели??? только сейчас обнаружили???)))))) сразу таких подрядчиков гнать метлой нужно...

Гость||

Златогорский снова все завалил, по традиции, не чего делать военным пенсионерам на руководящих гражданских должностях, не тянут вообще.

Гость||

Снимите с должности Златогорского, пусть калоши в корыте моет.

Гость||

Он тебе морду может в корыте помыть.

Гость||

А в Пензе Бакунина для проезда не откроют.

Кто то испугался

Имя: Гость
Комментарий:

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