Срок открытия Чугунного моста в Кузнецке снова перенесли

24.08.2021 | 15:13

Сроки сдачи путепровода на Стекловской улице в Кузнецке вновь перенесли. Горожане этому не удивились.

Изначально Чугунный мост планировали сделать за лето. Однако объект оказался технически сложным, ремонт затягивался.

Кузнечане неоднократно жаловались на закрытый для движения мост в группе города соцсети «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко. В администрации города отреагировали на жалобы, пояснив, что с подрядчиком ведется претензионная работа. Планировалось, что ремонт завершится к сентябрю.

Однако горожане засомневались в этом.

«От администрации только пустые обещания. Обещают к 1 сентября, но, судя по тому, что там никаких работ не производится, ничего к этой дате сделано не будет. Опять сказки будут сочинять», - написал подписчик в Instagram-аккаунте Мельниченко.

На сообщение ответил представитель администрации Кузнецка, отметив, что власти прилагают максимум усилий для завершения ремонта.

«Вопрос на контроле, с подрядчиком ведется претензионная работа. В течение ближайшего месяца работы будут завершены», - заверил он.

«Что и следовало ожидать», - последовал ответ подписчика.