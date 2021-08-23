Сеть магазинов «Караван» подарила Пензе скейт-парк

23.08.2021 | 13:34

В выходные на Олимпийской аллее в Пензе состоялось праздничное открытие скейт-парка. В событии приняли участие начинающие спортсмены на самокатах, велосипедах БМХ и скейтеры.

Для них организовали уличный contest-фестиваль в трех дисциплинах. Победителей определило профессиональное жюри. Оценивалась сложность и чистота исполнения базовых элементов.

От сети магазинов «Караван» сильнейшие спортсмены получили денежные призы. Подарки приготовил и специализированный магазин Boardshop 58.

Ремесленная пекарня «Пан Калач» угощала участников пиццей. Необходимо было лишь скачать на телефон приложение бесплатной доставки продуктов «Торнадо».

«Благодаря сети «Караван» у Пензы теперь есть свой скейт-парк, единственный в регионе. У нас много молодежи, увлеченной этими красивыми и экстремальными видами спорта, однако у них не было площадки, где можно было бы оттачивать мастерство. Уверена, что появление скейт-парка будет способствовать развитию спорта, тем более что БМХ включили в число олимпийских, и со временем чемпионов в Пензенской области станет больше», - сказала директор по развитию сети «Караван» Наталья Резник.

«От всех ребят выражаю огромную благодарность за создание скейт-парка. «Караван» проделал большую работу, советовался со спортсменами, как лучше организовать площадку. Теперь уровень Пензы заметно вырастет, ребята смогут быстро повысить уровень мастерства», - отметил организатор «Сура Fest» Максим Дуплин.

Слова благодарности прозвучали и от Елены Савельевой, директора Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, частью которого является Олимпийская аллея. Строительство завершено, и скейт-парк передан городу. Елена Савельева выразила надежду, что молодежь будет бережно относиться к площадке и она прослужит долгие годы.

В день открытия подарки от спонсоров получили 9 начинающих спортсменов.

В дисциплине БМХ первое место у Ильи Козеева, второе - у Никиты Барикаева, третье - у Антона Матросова. В скейтборде лучшим признан Константин Казанцев, серебро у Никиты Фитсева, бронза у Максима Тарасова. Первым в самокате стал Егор Кононов, вторым Владимир Поздняков, третьим Ярослав Трошин.

По словам организаторов, соревнования регионального уровня теперь станут регулярными.

Скейт-парк появился на месте старой уличной площадки с тренажерами, которые отслужили свой срок. При его обустройстве ни одно дерево не пострадало.

На площадке расположены элементы, которые подходят для начинающих экстремалов: фанбокс с трансфером, грайнд-бокс, мэнуал-пэд, квотерпайп. Общая площадь скейт-парка с зоной отдыха составила 392 квадратных метра.