Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|15:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Общество

Сеть магазинов «Караван» подарила Пензе скейт-парк

Печать

В выходные на Олимпийской аллее в Пензе состоялось праздничное открытие скейт-парка. В событии приняли участие начинающие спортсмены на самокатах, велосипедах БМХ и скейтеры.

Для них организовали уличный contest-фестиваль в трех дисциплинах. Победителей определило профессиональное жюри. Оценивалась сложность и чистота исполнения базовых элементов.

От сети магазинов «Караван» сильнейшие спортсмены получили денежные призы. Подарки приготовил и специализированный магазин Boardshop 58.

Ремесленная пекарня «Пан Калач» угощала участников пиццей. Необходимо было лишь скачать на телефон приложение бесплатной доставки продуктов «Торнадо».

«Благодаря сети «Караван» у Пензы теперь есть свой скейт-парк, единственный в регионе. У нас много молодежи, увлеченной этими красивыми и экстремальными видами спорта, однако у них не было площадки, где можно было бы оттачивать мастерство. Уверена, что появление скейт-парка будет способствовать развитию спорта, тем более что БМХ включили в число олимпийских, и со временем чемпионов в Пензенской области станет больше», - сказала директор по развитию сети «Караван» Наталья Резник.

«От всех ребят выражаю огромную благодарность за создание скейт-парка. «Караван» проделал большую работу, советовался со спортсменами, как лучше организовать площадку. Теперь уровень Пензы заметно вырастет, ребята смогут быстро повысить уровень мастерства», - отметил организатор «Сура Fest» Максим Дуплин.

Слова благодарности прозвучали и от Елены Савельевой, директора Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, частью которого является Олимпийская аллея. Строительство завершено, и скейт-парк передан городу. Елена Савельева выразила надежду, что молодежь будет бережно относиться к площадке и она прослужит долгие годы.

В день открытия подарки от спонсоров получили 9 начинающих спортсменов.

В дисциплине БМХ первое место у Ильи Козеева, второе - у Никиты Барикаева, третье - у Антона Матросова. В скейтборде лучшим признан Константин Казанцев, серебро у Никиты Фитсева, бронза у Максима Тарасова. Первым в самокате стал Егор Кононов, вторым Владимир Поздняков, третьим Ярослав Трошин.

По словам организаторов, соревнования регионального уровня теперь станут регулярными.

Скейт-парк появился на месте старой уличной площадки с тренажерами, которые отслужили свой срок. При его обустройстве ни одно дерево не пострадало.

На площадке расположены элементы, которые подходят для начинающих экстремалов: фанбокс с трансфером, грайнд-бокс, мэнуал-пэд, квотерпайп. Общая площадь скейт-парка с зоной отдыха составила 392 квадратных метра.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте