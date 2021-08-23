Пензенцев планируют избавить от «черной дыры» на пр-те Строителей

23.08.2021 | 16:25

Жителей Пензы беспокоит множество провалов, которые возникают на улицах областного центра. Вопрос, планируют ли власти как-то их устранять, сделав движение безопасным, подписчики не раз задавали в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Особенно тревожит пензенцев участок у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. Там регулярно проваливается асфальт. Только в текущем году ЧП случалось не менее пяти раз.

Причина появления «черной дыры», как окрестили яму горожане, - изношенный канализационный коллектор. Из-за порыва вода подмывает грунт, дорожное покрытие деформируется, а затем проваливается. На ремонт объекта требуется 60 миллионов рублей.

Теперь у пензенцев появилась надежда, что коллектор все же отремонтируют и провалы прекратятся. Об этом сообщил представитель УЖКХ города в ответе на обращение пользователя.

«Начало работ по реконструкции вышеуказанного коллектора запланировано в 2021 году», - гласит комментарий.

Точных дат ремонта пока не озвучено.