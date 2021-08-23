Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцев планируют избавить от «черной дыры» на пр-те Строителей

Печать

Жителей Пензы беспокоит множество провалов, которые возникают на улицах областного центра. Вопрос, планируют ли власти как-то их устранять, сделав движение безопасным, подписчики не раз задавали в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Особенно тревожит пензенцев участок у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. Там регулярно проваливается асфальт. Только в текущем году ЧП случалось не менее пяти раз.

Причина появления «черной дыры», как окрестили яму горожане, - изношенный канализационный коллектор. Из-за порыва вода подмывает грунт, дорожное покрытие деформируется, а затем проваливается. На ремонт объекта требуется 60 миллионов рублей.

Теперь у пензенцев появилась надежда, что коллектор все же отремонтируют и провалы прекратятся. Об этом сообщил представитель УЖКХ города в ответе на обращение пользователя.

«Начало работ по реконструкции вышеуказанного коллектора запланировано в 2021 году», - гласит комментарий.

Точных дат ремонта пока не озвучено.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцев планируют избавить от «черной дыры» на пр-те Строителей
Нереальную задачу себе ставите. Оградите и ладно.

Гость||

не надо, это наш памятник раздолбайству и коррупции

Гость||

Предлагаю тем храмик построить, за парочку бюджетных миллиардов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь у пензенцев появилась надежда, что коллектор все же отремонтируют и провалы прекратятся.
Ерундой занимаетесь. Надо думать как стелу Город Трудовой Доблести установить!!!

Гость||

Уберите с фонтана дырявого коня и аресты ,и провалы прекратятся...

Гость||

Пусть будут. Это достопримечательности. Можно иностранцев на экскурсии водить.

Гость||

Запенить,делов то

Гость||

А,чё?

Гость||

Гость писал(a):

А,чё?
Да не чо! Дырявому коню предлагают все дырки запенить.. Все...

Гость||

Гость писал(а): не надо, это наш памятник раздолбайству и коррупции

==============================

Cогласен. Ещё таблитчку рядом поставить с полным перечнем причастных к этому позору деятелей.

Гость||

Гость писал(a):

Да не чо! Дырявому коню предлагают все дырки запенить.. Все...
Все четыре?

Гость||

Нельзя эту дыру убирать. Это достопримечательность и символ вашего городишки.

Гость||

Тогда разработай маршрут для турыстов,бабла поднимешь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте