Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 авг 2021|04:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе провели экскурсию для людей с проблемами зрения

Печать

20 членов чувашского отделения Всероссийского общества слепых приехали в город на Суре в рамках своего проекта, связанного с социальным туризмом. Они очень хотели увидеть Пензу, пусть даже из-за проблем со зрением многие могут передвигаться только при помощи трости и в сопровождении.

«В календарном плане мероприятий у нас прописаны различные конкурсы, фестивали и какие-то выездные мероприятия экскурсионного характера, потому что нашей молодежи интересно путешествовать, нам интересен туризм, интересно общение с новыми людьми», - рассказала специалист Чувашской республиканской организации ВОС Олеся Гавриленко.

Опыта подобных экскурсий в регионах практически нет. В Пензе ответственность показать город в ярких красках невидящим людям взяла на себя Лили Ведяшева.

«Чтобы создать зрительную картинку, мы описываем объект, основные его детали. Мы учились этому специально», - отметила экскурсовод.

Гостей Лили Карловна провела по исторической части города. В пешеходных экскурсиях он раскрывается лучше всего.

После насыщенной культурной программы наступила очередь спорта. В Пензе впервые провели межрегиональный турнир по настольному теннису среди слабовидящих и слепых.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте