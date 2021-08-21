В Пензе провели экскурсию для людей с проблемами зрения

21.08.2021 | 19:21

20 членов чувашского отделения Всероссийского общества слепых приехали в город на Суре в рамках своего проекта, связанного с социальным туризмом. Они очень хотели увидеть Пензу, пусть даже из-за проблем со зрением многие могут передвигаться только при помощи трости и в сопровождении.

«В календарном плане мероприятий у нас прописаны различные конкурсы, фестивали и какие-то выездные мероприятия экскурсионного характера, потому что нашей молодежи интересно путешествовать, нам интересен туризм, интересно общение с новыми людьми», - рассказала специалист Чувашской республиканской организации ВОС Олеся Гавриленко.

Опыта подобных экскурсий в регионах практически нет. В Пензе ответственность показать город в ярких красках невидящим людям взяла на себя Лили Ведяшева.

«Чтобы создать зрительную картинку, мы описываем объект, основные его детали. Мы учились этому специально», - отметила экскурсовод.

Гостей Лили Карловна провела по исторической части города. В пешеходных экскурсиях он раскрывается лучше всего.

После насыщенной культурной программы наступила очередь спорта. В Пензе впервые провели межрегиональный турнир по настольному теннису среди слабовидящих и слепых.