Начало сезона в обновленном зареченском ТЮЗе могут отложить

21.08.2021 | 11:33

В Заречном завершается капитальный ремонт в театре юного зрителя, который начался в конце 2020 года.

Основная часть работ выполнена за счет субсидии в размере около 13 млн рублей, выделенной из федерального бюджета. На эти средства отремонтированы кровля, обновлены системы отопления и холодного водоснабжения, приведены в порядок вентиляция, электрические сети и пожарная сигнализация.

Сейчас процесс находится на заключительном этапе - идет чистовая отделка, средства на которую выделены из местной казны. Осталось закончить ремонт крыльца, отделку тамбура, установить ограждение лестницы в вестибюле, уложить линолеум в зрительном зале.

«Ремонт ТЮЗа завершится до 1 сентября, чтобы с началом творческого сезона театр мог встретить своих посетителей в обновленном здании. Начало самого театрального сезона намечено на 4 сентября. Однако многое будет зависеть от действующих на тот момент требований режима повышенной готовности. Если ограничение в 20 человек по предельно допустимому количеству участников массовых мероприятий в помещениях не будет снято, старт театрального сезона придется отложить», - сообщается на сайте администрации Заречного.