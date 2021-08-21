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Общество

Летят утки: пензенским охотникам разрешили стрелять дичь

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В субботу, 21 августа, в Пензенской области открылся летне-осенний сезон добычи дичи.

Охотиться на водоплавающих, болотно-луговых, полевых, степных и боровых птиц можно будет по 30 ноября.

Людям с ружьями во избежание неприятностей следует строго соблюдать правила охоты и технику безопасности.

«За нарушение охотничьего законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в том числе лишение права охоты сроком до 2 лет», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — видео www.instagram.com/minleshoz_pnz
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Гость||

Жалко животных. Запретили бы лет на 5-10 охоту.

Гость||

запретили бы запрещальщиков...

Гость||

Голодные, разбегайся по лесам и болотам! Вам жрать разрешили.

Гость||

Стрелять-то некого. Всех потравили. Уток нет

Гость||

Охотников бы ещё потравил кто. Жилетки все надели, клоуны?

Гость||

Да их мало сегодня будет,этих охотников. Только если за воротник заложить

Гость||

Эхинококков и солитеров давно не потчевали?

Гость||

А сколько в этом году погибло животных и птиц из-за пожаров. Хоть бы пожалели оставшихся. Нет, будут до самой зимы уничтожать. Сами люди как звери.

Гость||

Гость писал(а):

> Стрелять-то некого. Всех потравили. Уток нет

Зато лисиц развелось, которые совершают нашествия на деревни и сёла, таскают кур.

Гость||

По распределению массы всех наземных млекопитающих

30% — люди, 67% — скот и домашние животные, 3% — дикие животные.

Не успокоитесь пока эти последние 3% не сожрете?

Имя: Гость
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