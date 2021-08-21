Летят утки: пензенским охотникам разрешили стрелять дичь

21.08.2021 | 15:46

В субботу, 21 августа, в Пензенской области открылся летне-осенний сезон добычи дичи.

Охотиться на водоплавающих, болотно-луговых, полевых, степных и боровых птиц можно будет по 30 ноября.

Людям с ружьями во избежание неприятностей следует строго соблюдать правила охоты и технику безопасности.

«За нарушение охотничьего законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в том числе лишение права охоты сроком до 2 лет», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.