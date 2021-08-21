Летят утки: пензенским охотникам разрешили стрелять дичь

В субботу, 21 августа, в Пензенской области открылся летне-осенний сезон добычи дичи.
Охотиться на водоплавающих, болотно-луговых, полевых, степных и боровых птиц можно будет по 30 ноября.
Людям с ружьями во избежание неприятностей следует строго соблюдать правила охоты и технику безопасности.
«За нарушение охотничьего законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, в том числе лишение права охоты сроком до 2 лет», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
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Жалко животных. Запретили бы лет на 5-10 охоту.