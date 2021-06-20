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Общество

32% жилья в Пензенской области снабжено не всеми удобствами

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На 31 декабря 2020 года жилищный фонд в Пензенской области увеличился на 2% и составил 40,6 млн кв. м. Такие данные обнародовал Пензастат.

В среднем на одного жителя региона пришлось 31,4 кв. м общей площади жилых помещений, что больше, чем в 2019-м (30,5 кв. м). Данный показатель выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе (28,0 кв. м) и в целом по России (26,9 кв. м).

«Среди муниципальных образований области по обеспеченности населения жильем лидирует Вадинский, Пензенский, Камешкирский, Белинский и Никольский районы. Наименьшая средняя обеспеченность жильем отмечалась в Заречном, Кузнецком, Лопатинском и Городищенском районах», - рассказали в отделе статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства.

В жилищном фонде области на 31 декабря минувшего года насчитывалось 718 500 квартир, средний размер одной из них - 55 кв. м. 41% - двухкомнатное жилье, 28% - трехкомнатное, 26% - однокомнатное, 5% - четырехкомнатное и более.

На долю жилого фонда, оборудованного всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом и напольными плитами) приходилось 68%. В городах региона квартир с удобствами больше: 77,1%, в сельской местности меньше - 50,1%.

«Дома, построенные после 1995 года, составляют 33% жилищного фонда области, 30% - дома старше 1971 года», - добавили в Пензастате.

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